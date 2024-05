Quale risultato vogliono le imprese dalle elezioni europee?

Le imprese dell'UE hanno molte richieste da fare al nuovo governo. Soprattutto, vogliono un messaggio forte e deciso: L'Europa è aperta agli affari e i suoi giorni più luminosi devono ancora venire.

PUBBLICITÀ

Molte le promesse dei partiti su norme e agevolazioni per le imprese in vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo in programma dal 6 al 9 giugno.

Secondo l'European Council on Foreign Relations (Ecfr), le elezioni di quest'anno potrebbero potenzialmente oscillare a destra in diversi Paesi, a causa di un aumento dell'appeal dei partiti populisti della destra radicale. Dall'altra parte, i partiti verdi e quelli di centro-sinistra potrebbero rapidamente diminuire.

L'esito delle elezioni europee potrebbe avere un impatto significativo sulle politiche commerciali, sulle sovvenzioni di cui le imprese possono beneficiare, sui finanziamenti per il clima e sulle politiche di sviluppo. Per questo motivo, le imprese attendono con ansia i risultati, perché potrebbero avere un impatto significativo sulle loro attività a medio e lungo termine.

On Europe Day, earlier this month, people queue to visit the European Commission as part of Europe Day celebrations in Brussels Virginia Mayo/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Julie Linn Teigland, senior partner del gigante della contabilità EY, ha dichiarato a Euronews ciò che EY vorrebbe vedere dall'Ue: "Le prossime elezioni sono un momento cruciale per l'Unione, perché daranno forma all'agenda politica dei prossimi cinque anni in tutto il blocco".

"Non potrebbero arrivare in un momento più importante. La nostra ricerca rileva che gli investimenti diretti esteri in Europa sono diminuiti del 4% nel 2023, il primo calo dopo la pandemia, e i livelli di investimento rimangono inferiori dell'11% rispetto al 2019. L'Europa sta affrontando una forte concorrenza da parte di Stati Uniti e Cina e bisogna agire ora, se si vuole rimanere competitivi", ha spiegato Teigland.

"A prescindere dall'esito delle elezioni, l'Ue deve concentrarsi sul rilancio del commercio internazionale, diventare leader nella crescita verde, porre l'Europa all'avanguardia della rivoluzione tecnologica e dell'intelligenza artificiale e dotare la prossima generazione delle competenze necessarie a farci progredire. - ha poi detto il consulente EY - Gli investitori sono alla ricerca di un approccio coerente su questi temi chiave che svolgeranno un ruolo fondamentale nel guidare la competitività europea".

"Nonostante abbia evitato la recessione e si sia avvicinato alla piena occupazione, le sfide dell'Europa in termini di produttività persistono. Il declino della produttività, particolarmente evidente in economie chiave dell'Eurozona come Paesi Bassi, Francia, Germania e Italia, sottolinea la necessità di un'azione collettiva", ha detto a Euronews Sylvain Broyer, capo economista Emea di S&P Global Ratings. L'appello di Enrico Letta delle scorse settimane a ridefinire il mercato unico evidenzia la necessità di uno sforzo concertato per affrontare queste sfide.

"Per recuperare la competitività e guidare la crescita sostenibile, i responsabili politici dell'Ue devono accelerare l'integrazione e approfondire il mercato unico europeo. Ciò richiede un Parlamento europeo agile e una Commissione europea altamente impegnata", ha detto ha detto Broyer e poi ha aggiunto: "Il progetto Capital Markets Union (Cmu) offre una chiara tabella di marcia per il progresso, come riconosciuto da Letta. Il raggiungimento dei suoi obiettivi rappresenterebbe un significativo passo avanti, sbloccando il potenziale del risparmio europeo per gli investimenti nazionali".

"Le misure chiave del programma Cmu, tra cui l'integrazione dei mercati azionari, le riforme fiscali e il miglioramento delle leggi fallimentari, possono aprire la strada a un'economia europea più dinamica e resiliente", ha detto ancora Broyer.

Jochen Stanzi, capo analista di mercato di CMC Markets, ritiene che le norme sul cambiamento climatico debbano essere tenute in primo piano dal nuovo governo. "Nelle prossime elezioni del Parlamento europeo del 2024, diverse questioni importanti sono destinate a influenzare sia le campagne elettorali che la direzione futura dell'Ue. In primo luogo, il cambiamento climatico e il Green Deal europeo sono al centro dell'attenzione", ha detto l'esperto a Euronews.

"Questa politica non riguarda solo l'ambiente, ma si intreccia con le strategie economiche, monetarie e industriali ed è un tema scottante dato il suo impatto sulla vita quotidiana e sulle industrie. La sicurezza energetica, poi, è fondamentale, soprattutto nell'attuale contesto di tensione geopolitica, e influenza tutto, dalle bollette energetiche delle famiglie alle politiche di sicurezza nazionale", ha poi detto Stanzi e ha aggiunto: "La ripresa economica post-Covida 19 continua a essere una priorità, con l'obiettivo di garantire stabilità e crescita in tutta l'Unione. Ora che l'inflazione si è avvicinata all'obiettivo del 2% fissato dalla Bce, i politici possono sperare in un contesto di tassi più favorevoli, il che significa che la crescita potrebbe riprendere nel resto del 2024 e 2025".

"La sicurezza e la difesa hanno assunto una nuova urgenza, in particolare con il conflitto in corso in Ucraina che evidenzia la necessità di una strategia di difesa dell'UE forte e coesa", ha aggiunto Jochen Stanzi.

Le imprese vogliono che la politica si concentri maggiormente sull'Ai

"I dati e l'intelligenza artificiale sono ora al centro della trasformazione aziendale. L'Ue ha aperto la strada alla regolamentazione di questo spazio digitale e si trova in una posizione unica per promuovere valori incentrati sull'uomo al centro della legislazione sull'Ai, sulla sicurezza informatica e sull'uso dei dati", lo ha detto Teigland parlando dei nuovi regolamenti che sarebbero più utili per l'industria.

"Costruire la fiducia nell'Ai e nelle nuove tecnologie attraverso pratiche di governance efficaci dovrebbe continuare a essere una priorità per i responsabili politici. Le normative devono essere flessibili e a prova di futuro", ha poi detto il consulente EY.

"Per quanto riguarda la sostenibilità e i progressi verso lo zero netto, l'Ue dovrebbe garantire che le normative esistenti - la direttiva sulla rendicontazione della sostenibilità delle imprese (CSRD), la direttiva sulla due diligence della sostenibilità delle imprese (CSDD) e gli standard europei di rendicontazione della sostenibilità (ESRS) - siano attuate in modo da funzionare per i cittadini, le imprese e la società nel suo complesso", ha aggiunto Teigland. "In definitiva, la competitività dovrebbe essere una pietra miliare della politica europea e la trasformazione della sostenibilità e della tecnologia dovrebbe essere formulata in termini di vantaggio competitivo piuttosto che di oneri normativi", ha concluso.

"Sebbene l'Ue abbia un po' di strada da percorrere nella tecnologia dell"AI e nella sua integrazione economica, la nostra forza risiede nella nostra diversità. L'attuazione di regolamenti che promuovano o impongano principi open-source - dati aperti, modelli di Ai aperti - potrebbe migliorare notevolmente le dinamiche competitive", ha detto Euronews l'amministratore delegato di Perfection42, Simona Vasyte.

"Tali misure democratizzerebbero l'innovazione, abbattendo i monopoli e aprendo le porte a una più ampia gamma di aziende e Paesi. Questo approccio non solo livella il campo di gioco, ma si allinea anche ai valori fondamentali dell'Ue di equità e progresso collettivo", ha spiegato Vasyte.

Alla domanda su cosa possa fare il nuovo governo dell'Ue per far sì che le imprese europee investano nel continente, invece di quotarsi negli Stati Uniti o altrove, Teigland ha risposto: "L'Europa si trova ad affrontare una notevole concorrenza per gli investimenti, non da ultimo da parte degli Stati Uniti, dove l'Inflation Reduction Act (IRA) ha dimostrato di essere un'attrazione incredibilmente potente per le aziende che non sono già stabilite nel continente".

PUBBLICITÀ

"L'Ue deve trasmettere un messaggio forte e deciso: L'Europa è aperta agli affari e i suoi giorni più brillanti devono ancora venire", ha detto l'esperto.

"Gli investitori sono ottimisti sulle prospettive a lungo termine dell'Europa perché si prevede un graduale miglioramento della situazione economica e, in un contesto di crescenti tensioni geopolitiche, la relativa stabilità delle principali economie europee rappresenta un vantaggio considerevole - ha detto Teigland a Euronews - La nuova Commissione dell'Ue dovrebbe trarre vantaggio da questa situazione e mantenere gli investimenti delle imprese europee realizzando il progetto dell'Unione dei mercati dei capitali e rafforzando l'unità europea attraverso il mercato unico".

A questo proposito, Vasyte ha detto: "La cosa migliore che mi viene in mente per quanto riguarda l'aiuto dei governi dell'Ue è mantenere lo slancio e l'incoraggiamento delle collaborazioni economiche sia all'interno dell'Ue che con i Paesi al di fuori dell'Eurozona. Sarebbe bello avere più giganti tecnologici nell'Ue per competere con Cina e Stati Uniti".

La manipolazione delle elezioni tramite l'Ai continua a destare preoccupazione

Negli ultimi mesi, l'uso improprio dell'Ai è stato diffuso, soprattutto in casi come la guerra tra Russia e Ucraina e quella tra Israele e Hamas, al fine di fornire informazioni fuorvianti sull'andamento di questi conflitti.

Public needs to know how to recognise AI Michael Dwyer/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Anche i rischi dell'Ai, in termini di deepfakes, violazioni della privacy, automazione delle armi e volatilità e manipolazioni del mercato azionario, sono stati ampiamente portati alla luce. Ora che il 2024 sarà un anno di numerose elezioni in tutto il mondo, anche l'uso dell'Ai per manipolare i risultati elettorali è una preoccupazione significativa.

PUBBLICITÀ

A questo proposito, Vasyte ha dichiarato: "Se da un lato potrebbero esserci dei rischi di influenzare il comportamento degli elettori con i deepfake, dall'altro l'Ai può essere utilizzata per campagne elettorali più inclusive e mirate. L'importante è sensibilizzare l'opinione pubblica sull'uso potenziale dell'Ai ed educare le persone a riconoscere i contenuti generati dall'Ai".