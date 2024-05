Di Euronews Agenzie: AP

Secondo i media israeliani i civili palestinesi sono stati chiamati a spostarsi da Rafah a una zona umanitaria ampliata nelle aree di al-Mawasi e Khan Younis. Nella notte 16 morti in due attacchi israeliani

L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver cominciato a chiedere ai palestinesi di evacuare i quartieri orientali di Rafah, quelli al confine israeliano, in vista di una possibile offensiva pianificata nell'area meridionale della Striscia di Gaza. I civili sono stati invitati a spostarsi in una zona umanitaria ampliata nelle aree di al-Mawasi e Khan Younis.

Dopo aver detto che "c'è stata un'ondata di aiuti umanitari destinati a Gaza", l'Idf ha sottolineato in un tweet su X che l'esercito "ha ampliato l'area umanitaria ad Al-Mawasi". Un'area che comprende "ospedali da campo, tende e maggiori quantità di cibo, acqua, farmaci e forniture aggiuntive". Per questo ci sarà "il graduale spostamento dei civili nelle aree specificate, verso l'area umanitaria". Le informazioni sullo "spostamento temporaneo saranno trasmesse attraverso manifesti, messaggi Sms, telefonate e trasmissioni mediatiche in arabo".

La notizia arriva nella mattina di lunedì 6 maggio a poche ore da quella delle sedici persone rimaste uccise nella notte in un attacco aereo israeliano a Rafah. Lo hanno riferito fonti sanitarie e dei soccorsi di Gaza precisando che i morti sono di due famiglie colpite, sette nella prima e nove nella seconda. I raid sono avvenuti in luoghi diversi di Rafah: il campo profughi di Yebna e nei pressi di Al Salam.

Tre soldati israeliani morti a Karem Shalom, chiuso l'omonimo valico

Nella serata di domenica 5 maggio le forze armate israeliane hanno reso noto che tre soldati sono stati uccisi in un attacco lanciato da Hamas contro Kerem Shalom, al confine con la Striscia di Gaza e poco lontano da Rafah. Undici i soldati sono rimasti feriti.

L'Idf ha poi dichiarato di aver chiuso al passaggio dei camion di aiuti Kerem Shalom, il principale valico di frontiera nel sud della Striscia.

Ottanta anni fa la fine dell'Olocausto

Ottant'anni dopo la fine dell'Olocausto, Israele si trova nuovamente ad affrontare un nemico "spietato e brutale" che cerca la sua distruzione. Le parole sono del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu durante la cerimonia ufficiale commemorativa di Yom Hashoah allo Yad Vashem, l'ente nazionale per la Memoria della Shoah di Gerusalemme.

L'attacco di Hamas del 7 ottobre "non è stato un Olocausto, non per mancanza dell'intenzione di annientarci, ma per mancanza di capacita'", afferma Netanyahu, insistendo sul fatto che il gruppo terroristico palestinese aveva la "stessa intenzione" di spazzare via il popolo ebraico, come i nazisti. A differenza dell'Olocausto per Netanyahu oggi Israele "ha una forza in grado di difenderlo".

I nostri nemici hanno commesso un grave errore. Pensavano che fossimo una società debole. Si sbagliavano. La nostra prova è continuare e restare uniti fino a raggiungere la vittoria perchè questi sono giorni fatidici e questo e' l'unico modo per garantire la nostra esistenza e il nostro futuro". Benyamin Netanyahu Primo ministro israeliano

Per la prima volta Usa bloccano invio armi a Israele

Per la prima volta dal 7 ottobre 2023 gli Stati Uniti hanno bloccato un invio di armi ad Israele. Lo ha riferito domenica 5 maggio il Consiglio per la sicurezza nazionale americana precisando che "la politica di sostegno ad Israele non cambia".

"Gli Stati Uniti hanno donato miliardi di dollari in assistenza alla sicurezza di Israele dopo gli attacchi del 7 ottobre, hanno approvato il più grande stanziamento supplementare mai realizzato e hanno guidato una coalizione senza precedenti per difendere Israele dagli attacchi iraniani", ha precisato un portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale sottolineando che Washington continuerà "a fare ciò che è necessario per garantire che Israele possa difendersi dalle minacce".