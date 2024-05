Di Euronews

Migliaia di persone hanno chiesto le dimissioni del primo ministro israeliano, accusandolo di bloccare il rilascio degli ostaggi a Gaza

Sabato sera migliaia di israeliani hanno protestato per chiedere un cessate il fuoco e le dimissioni del primo ministro Benjamin Netanyahu. Decine di migliaia di persone sono scese in piazza a Tel Aviv per chiedere al governo di raggiungere un accordo con Hamas per garantire il rilascio degli ostaggi israeliani a Gaza. Al Cairo sono in corso i colloqui tra la delegazione del movimento islamico e Israele.

Manifestanti chiedono le dimissioni di Netanyahu

I manifestanti hanno anche chiesto nuove elezioni, accusando Netanyahu di prolungare il conflitto per mantenersi al potere. Il governo di Netanyahu, considerato il più a destra nella storia di Israele, insiste che non fermerà la guerra finché il gruppo militante palestinese non sarà "annientato".

“Speriamo che il mondo ci ascolti e sappia che il popolo di Israele non è il governo di Israele”, ha detto una manifestante, Shulamit Ron. “Non siamo d'accordo con la politica, non siamo d'accordo con il modo in cui si comportano e vogliamo avere un futuro diverso”.

Colloqui al Cairo per la liberazione degli ostaggi e il cessate il fuoco

La protesta arriva mentre una delegazione di Hamas ha incontrato sabato dei mediatori in Egitto. I media statali egiziani hanno riferito di “notevoli progressi” nei colloqui, anche se un funzionario israeliano ha minimizzato le prospettive di una completa fine della guerra a Gaza. Il principale motivo di contesa sembra essere se il cessate il fuoco sarà permanente o temporaneo.

Hamas ha ripetutamente insistito che qualsiasi accordo per la liberazione degli ostaggi deve includere il ritiro delle forze israeliane da Gaza e la fine dei combattimenti. La pressione sul gabinetto di guerra di Netanyahu è aumentata per raggiungere un accordo che fermi la guerra che dura da quasi sette mesi.

Dubbi sulla volontà di Israele di fermare il conflitto

Negli ultimi giorni i mediatori egiziani e statunitensi hanno segnalato segnali di compromesso. Ma le possibilità di un accordo per il cessate il fuoco rimangono legate alla questione chiave se Israele accetterà la fine della guerra senza raggiungere l'obiettivo dichiarato di distruggere Hamas.

Alcuni osservatori hanno messo in dubbio che il governo israeliano possa raggiungere questo obiettivo. Il canale televisivo egiziano Al-Qahera News, di proprietà dello Stato, ha dichiarato sabato che è stato raggiunto un consenso su molti punti controversi, ma non ha approfondito. Un alto funzionario israeliano, parlando a condizione di anonimato, ha minimizzato le prospettive di un cessate il fuoco.

“In nessun caso accetteremo di porre fine alla guerra come parte di un accordo per la liberazione dei nostri rapiti”, ha dichiarato ai media locali. Il funzionario ha detto che Israele è impegnato nell'invasione di Rafah, dove si stima che 1,4 milioni di persone siano fuggite dai combattimenti nel centro e nel nord di Gaza. È stato espresso il timore che Israele possa cercare di spingere la popolazione palestinese di Rafah oltre il confine egiziano - cosa che i funzionari israeliani negano.