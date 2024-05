Georgia: la presidente Zourabichvili pone il veto alla 'legge russa'

Di Euronews

La presidente Zourabichvili ha messo il veto alla controversa legge sugli agenti stranieri in Georgia. Da settimane i cittadini protestano contro la proposta che è stata approvata nei giorni scorsi dal parlamento

PUBBLICITÀ

Come annunciato anche in un'intervista a Euronews, la presidente della Georgia Salomè Zourabichvili ha fatto sapere di aver posto il veto alla controversa legge sugli agenti stranieri, approvata in via definitiva dal Parlamento nei giorni scorsi.

“Questo veto è legalmente giustificato e sarà presentato al Parlamento oggi”, ha detto la Presidente e ha aggiunto: “Questa legge non può essere migliorata e abbellita. Il veto è molto semplice: questa legge deve essere ritirata”.

Nell'intervista a Euronews Zourabichvili ha ribadito che è inaccettabile la violenza contro i manifestanti che hanno protestato contro la cosidetta legge russa.

"Questi atti di brutalità non sono opera della polizia, che si comporta come qualsiasi altra forza di polizia", ha dichiarato, "ma di forze speciali che hanno la registrazione della polizia ma non l'identificazione. Di conseguenza non è possibile svolgere indagini e inchieste sugli autori delle brutalità. Siamo quindi in una situazione che potrebbe degenerare in violenza in qualsiasi momento", ha detto Zourabichvili.