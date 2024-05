Il primo ministro israeliano esclude che il Paese accetterà le richieste di Hamas. "Arrendersi sarebbe una sconfitta per Israele", sostiene Netanyahu

Il primo ministro israeliano ha dichiarato che l'esercito israeliano (Idf) continuerà a combattere fino a quando non saranno raggiunti tutti i suoi obiettivi. I commenti di Netanyahu arrivano mentre proseguono i negoziati tra i rappresentanti israeliani e palestinesi in Egitto e Israele ha annunciato il blocco di Al Jazeera nel Paese.

“È Hamas che impedisce il rilascio dei nostri ostaggi. Stiamo lavorando in tutti i modi possibili per liberare gli ostaggi. È la nostra massima priorità. Israele era ed è tuttora pronto a una tregua nei combattimenti per liberare i nostri ostaggi", ha detto il primo ministro israeliano in un'intervista diffusa dai media locali

“Nel corso dei negoziati, Israele ha dimostrato di essere disposto a percorrere una lunga strada. Una lunga strada che è stata descritta dal Segretario di Stato americano Blinken e da altri come 'straordinariamente generosa'", ha aggiunto Netanyahu e poi ha spiegato che "mentre Israele ha dimostrato questa disponibilità, Hamas è rimasto arroccato sulle sue posizioni estreme, e in cima alla sua richiesta di ritirare tutte le nostre forze dalla Striscia, porre fine alla guerra e lasciare Hamas intatto. Lo Stato di Israele non può accettarlo".

Netanyahu: "Non permetteremo che Hamas riprenda il controllo di Gaza"

“Non siamo pronti ad accettare una situazione in cui i battaglioni di Hamas escano dalle loro tane, riprendano il controllo di Gaza, ricostruiscano le loro infrastrutture militari e tornino a minacciare i cittadini di Israele nelle comunità circostanti, nelle città del sud, in tutte le parti del Paese. In questo caso, il prossimo 7 ottobre è solo una questione di tempo”, ha poi spiegato il capo del governo israeliano.

“Arrendersi alle richieste di Hamas sarebbe una terribile sconfitta per lo Stato di Israele. Sarebbe un'enorme vittoria per Hamas, per l'Iran, per l'intero asse del male. Sarebbe una terribile debolezza, sia per i nostri amici che per i nostri nemici. E questa debolezza non farà altro che avvicinare la prossima guerra e allontanare il prossimo accordo di pace. Perché le alleanze non si fanno con i deboli e gli sconfitti, ma con i forti e i vincitori. Pertanto, Israele non accetterà le richieste di Hamas, che significano resa, e continuerà a combattere fino a quando tutti i suoi obiettivi non saranno raggiunti”.

Gli aiuti in arrivo a Gaza, missile su Karem Abu Salem

Più di trenta paracadute che si ritiene trasportino aiuti sono stati visti fluttuare verso Gaza. Soltanto venerdì, direttrice americana del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Wfp) Cindy McCain ha avvertito che i civili di Gaza sono sprofondati nella carestia. Un funzionario israeliano ha respinto queste affermazioni, dicendo che un numero sufficiente di aiuti sta arrivando nella regione.

Un missile di Hamas avrebbe colpito una zona nei pressi del valico di Karem Abu Salam, che si trova nel sud della Striscia, tra Gaza, Egitto e Israele, non lontano da Rafah."L'esercito sta facilitando gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza attraverso il valico di Kerem Shalom, mentre i terroristi lanciano razzi nella stessa area", ha scritto su X il ministero degli Esteri israeliano. Almeno sette persone sono rimaste ferite nell'attacco.