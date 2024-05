L'esercito russo sta avanzando in Ucraina. Nel Donetsk Mosca ha conquistato altri due villaggi, quello di Berdychiv, in direzione di una delle linee chiave di difesa di Kiev, e Ocheretyne. Macron ha dichiarato che non esclude l'invio di truppe di terra a Kiev se le linee di difesa ucraine cedessero

Se l'esercito russo sfondasse le linee del fronte, il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che non si esclude l'invio di truppe di terra in Ucraina, nel caso in cui Kiev lo richieda. "Abbiamo senza dubbio esitato troppo mettendo dei limiti alla nostra azione verso qualcuno che non ne ha più e che è l'aggressore", ha dichiarato il presidente.

"Io ho un obiettivo strategico chiaro: la Russia non può vincere in Ucraina. Se la Russia vince in Ucraina, noi non avremo più sicurezza in Europa. Chi può affermare che la Russia si fermerà lì?".

In un'intervista rilasciata al "The Economist", Macron ha rilanciato l'allarme contro il pericolo imminente a cui è esposta l'intera Europa, a causa dell'invasione russa in Ucraina. Per il presidente francese la Russia ha intrapreso la strada dell'aggressione in "tutti i campi di conflitto possibili" e “le cose possono precipitare molto rapidamente” anche nell'Unione. Se Mosca dovesse vincere in Ucraina la sicurezza europea sarebbe gravemente minacciata.

L'esercito russo avanza nel Donetsk: gli aggiornamenti dal fronte

Intanto la situazione sul campo di battaglia diventa sempre più difficile per i soldati ucraini.

La Russia sta avanzando in maniera significativa e secondo il ministero della Difesa russo l'esercito ha preso il controllo di Berdychiv, un villaggio nel Donetsk. L'agenzia di stampa Ria Novosti ha riferito che la vittoria ha permesso a Mosca di danneggiare i supporti logistici ucraini situati in quest'area del fronte.

Ci si aspetta ora che le truppe russe avanzino verso il fiume Vovca, in direzione di una delle linee chiave di difesa di Kiev.

L'esercito di Mosca è inoltre riuscito a sfondare le difese ucraine e a ottenere un punto d'appoggio a Ocheretyne, un villaggio non lontano da Avdiivka, già conquistata dalle truppe russe nel febbraio scorso. A riferirlo è il portavoce del gruppo di militari ucraini di stanza nella località, che ha sottolineato come siano ancora in corso pesanti combattimenti.

La metà del sistema energetico del Paese, inoltre, è stata danneggiata dagli attacchi russi, secondo quanto affermato dal ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba, in un'intervista alla rivista "Foreign Policy"