Il primo ministro della Slovacchia Robert Fico si è svegliato dal coma famacologico ed ha avuto una breve conversazione con il presidente eletto Pellegrini, che ha invitato le forze politiche del Paese a interrompere la campagna elettorale per le elezioni europee. Fico dovrà essere operato di nuovo

Nonostante le condizioni del primo ministro slovacco restino molto serie, non molto dopo essere uscito dal coma farmacologico Robert Fico ha parlato con il presidente eletto della Slovacchia Peter Pellegrini.

I due si sono incontrati nell'ospedale Roosevelt di Banska Bystrica, a duecento chilometri dalla capitale Bratislava, ha riferito Pellegrini, dove hanno parlato per qualche minuto. Il presidente ha aggiunto che spera che il primo ministro sarà in grado di prendere decisioni nei prossimi giorni. Fico dovrà infatti essere sottoposto a un secondo intervento chirurgico all'anca.

Pellegrini ha poi invitato le forze politiche a sospendere la campagna elettorale per le elezioni europee. "Abbiamo superato una linea rossa dell'odio politico, ha detto ancora Pellegrini e ha aggiunto: "La Slovacchia non ha bisogno di ulteriori scontri e accuse reciproche in questo momento".

"Non possiamo parlare di prognosi positiva per ora perché le ferite sono molto estese e il corpo sta reagendo con difficoltà", ha commentato il ministro della Difesa slovacco Robert Kalinak, che ha definito l'aggressore un "lupo solitario" che ha tentato l'omicidio per ragioni politiche. Juraj Cintula, 71 anni, è stato accusato di omicidio premeditato e ora è sotto custodia della polizia. Rischia 25 anni di carcere. L'uomo si è detto "orgoglioso" del suo gesto.

I leader politici in Slovacchia e in tutta Europa hanno condannato duramente l'attacco, con Bruxelles che ha messo in guardia dalla violenza che aumenta le divisioni in Europa.