Le operazioni di ricerca dei sommozzatori sono state interrotte durante la notte a causa delle condizioni del mare. Il capo della Guardia Costiera: "Data la temperatura dell'acqua e il tempo trascorso dal crollo del ponte non crediamo che riusciremo a trovare nessuno dei sei dispersi ancora vivo"

A poco più di 24 ore dallo schianto della nave cargo Dali sul Francis Scott Key Bridge di Baltimora, nell'est degli Stati Uniti, diminuiscono le speranze di trovare vive le sei persone ancora disperse in mare.

"Data la temperatura dell'acqua e il tempo trascorso dal crollo del ponte non crediamo che riusciremo a trovare nessuno dei sei dispersi ancora vivo", ha detto il capo della Guardia Costiera di Baltimora l'ammiraglio Shannon Gilreath.

Nella serata di martedì 26 marzo Roland L. Butler Jr., sovrintendente della Polizia di Stato del Maryland, ha dichiarato che la missione di ricerca e salvataggio si stava trasformando in una di ricerca e recupero. Il sovrintendente ha inoltre comunicato la sospensione temporanea con i sommozzatori durante la notte a causa delle difficili condizioni del mare: le operazioni riprenderanno nelle prime ore della mattina di mercoledì.

Black out della nave prima dello schianto

Secondo l'Associazione dei comandanti Usa ci sarebbe stato un blackout totale della nave poco prima dell'impatto. Il pilota ha fatto "tutto quello che poteva fare" per rallentare la nave e impedirle di andare alla deriva verso il ponte, ha spiegato alla Cnn Clay Diamond, direttore esecutivo e consigliere generale dell'American Pilots Association.

Pochi minuti prima dello schianto, si è verificato un blackout totale, il che significa che la nave ha perso la potenza del motore e l'energia elettrica Clay Diamond Direttore esecutivo e consigliere generale dell'American Pilots Association

Casa Bianca: troppo presto per parlare di tempistiche ricostruzione

Ci vorrà tempo per ricostruire il ponte intitolato a Francis Scott Key, infrastruttura chiave per il trasporto merci negli Stati Uniti. Joe Biden ha però promesso che il governo federale pagherà la ricostruzione: "lavoreremo con il Congresso per fare in modo che lo Stato riceva il sostegno di cui ha bisogno. È mia intenzione fare in modo che il governo federale paghi l'intero costo della ricostruzione e mi aspetto il sostegno del Congresso", ha detto il presidente Usa.

"È troppo presto" per dire quanto tempo ci vorrà per ricostruire il ponte di Baltimora, ha dichiarato il direttore dell'Ufficio della Casa Bianca per gli Affari intergovernativi, Tom Perez, citato dalla Cnn.

Secondo gli analisti il crollo del ponte costringerà le navi a dover intraprendere un percorso alternativo con conseguenti ritardi nelle consegne e aumento di costi.