Di Euronews

La polizia di Baltimora ha confermato che i sommozzatori hanno rinvenuto i corpi di due dei sei dispersi per il crollo del ponte Francis Scott Key Bridge

Recuperati dai sommozzatori i corpi di due dei sei dispersi a causa del crollo del ponte Francis Scott Key Bridge di Baltimora dopo l'impatto della nave cargo Deli.

Secondo quanto riferito dal sovrintendente della polizia del Maryland Roland Butler **i cadaveri di due giovani di 35 e 26 anni si trovavano in un pickup a oltre 7 metri di profondità.**Gli uomini identificati sono il messicano Alejandro Hernandez Fuentes e Dorlian Ronial Castillo Cabrera dal Guatemala: i due operai erano sul ponte per effettuare dei lavori, sono stati trovati intrappolati in un camioncino.

A rendere difficili le operazioni di recupero le tonnellate di cemento del ponte che hanno coperto i veicoli.