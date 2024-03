Di Sepideh Sahar, Angela McLeary

Le opinioni espresse in questo articolo sono quelle dell'autore e non rappresentano in alcun modo la posizione editoriale di Euronews.

Opinione | Vogliamo che il governo del Regno Unito ponga fine a questa crudele agenda anti-rifugiati e ricostruisca un sistema di asilo che sia accogliente e compassionevole, scrivono Sepideh Sahar e Angela McLeary

PUBBLICITÀ

Sappiamo cosa significhi dover lasciare la propria casa contro la propria volontà e con poco preavviso. Viaggiare in un nuovo Paese e cercare di ricostruire la propria vita.

E sappiamo che il crudele accordo "cash for humans" del governo britannico con il Ruanda non impedirà alle persone di intraprendere viaggi pericolosi per cercare sicurezza nel Regno Unito.

Facciamo parte di un gruppo di persone che ha vissuto in prima persona l'esperienza del sistema di immigrazione e asilo del Regno Unito: alcuni di noi sono sopravvissuti alla tortura, altri sono rifugiati, altri ancora sono bloccati in una situazione di arretratezza e stanno ancora cercando di mettersi in salvo.

Ma tutti noi abbiamo avuto una vita, una famiglia, un ruolo e un rispetto nei nostri Paesi d'origine, e possiamo dirvi che le persone che cercano sicurezza meritano di essere trattate con dignità e rispetto.

La brutta realtà del piano del governo è che far partire gli aerei per il Ruanda significa mandare persone a migliaia di chilometri di distanza - persone che sono fuggite dai peggiori orrori - in un Paese che non è sicuro per loro.

E prima ancora che gli aerei siano decollati, questa politica ha inflitto un profondo danno psicologico alla nostra comunità - sapendo che in qualsiasi momento persone come noi potrebbero essere mandate in un Paese che ha un record riconosciuto di gravi violazioni dei diritti umani.

Sapete cosa significa sentirsi al sicuro?

C'è una differenza molto reale tra fuggire dalla persecuzione ed essere al sicuro. Sentirsi al sicuro è un prerequisito per essere al sicuro, perché permette di ricostruire la propria vita, di superare le esperienze traumatiche e di riprendersi. Ma questa politica sta rendendo tutto molto più difficile.

E non è solo la paura di essere mandati in Ruanda che può avere un impatto così devastante, ma lo è anche la sospensione nel limbo che ne deriva.

Invece di inviare i rifugiati con un biglietto di sola andata per il Ruanda - o per qualsiasi altro Paese cosiddetto "sicuro" - il Regno Unito dovrebbe essere all'avanguardia nella protezione dei rifugiati.

Migranti e richiedenti asilo aspettano di essere sbarcati da una nave delle forze di frontiera britanniche, a Dover, giugno 2022 AP Photo/Matt Dunham

Le persone a cui è stata comunicata una "notifica di intenzione" di trasferimento in Ruanda non hanno idea di cosa accadrà loro, né quando. Questo crea un senso di incertezza che metterà a rischio il benessere delle persone, causando danni irreversibili.

Sappiamo quanto sia difficile vivere in questo modo. È quasi impossibile riprendersi o ricostruire la propria vita.

Abbiamo assistito con orrore all'evoluzione dell'accordo tra il governo britannico e il Ruanda.

Questa politica punisce persone che non hanno avuto altra scelta se non quella di rischiare la vita per raggiungere la sicurezza nel Regno Unito.

Invece di inviare i rifugiati con un biglietto di sola andata per il Ruanda - o per qualsiasi altro Paese cosiddetto "sicuro" - il Regno Unito dovrebbe essere all'avanguardia per quanto riguarda la protezione dei rifugiati.

Come si possono mettere persone in grave pericolo?

Il Regno Unito ha una ricca storia di accoglienza per i bisognosi. Ma questa politica si fa beffe della Convenzione sui rifugiati del 1951, creata all'indomani della Seconda guerra mondiale. Una convenzione che il Regno Unito ha contribuito a redigere e che da allora ha salvato molte vite.

Rifiutandoci di rispettare gli obblighi internazionali di cui siamo firmatari, stiamo indebolendo una protezione forte.

E stiamo iniziando una pericolosa tendenza a non assumerci la responsabilità di persone che hanno disperatamente bisogno della nostra protezione e che vogliono solo vivere una vita sicura.

È davvero preoccupante vedere il Regno Unito e altri Paesi allontanarsi da politiche incentrate sulla protezione per passare alla deterrenza e all'esternalizzazione.

I membri della Camera dei Lord hanno continuato a difendere i diritti dei rifugiati votando emendamenti vitali a questo disegno di legge, tra cui l'insistenza sulla necessità di rispettare le leggi internazionali e nazionali sui diritti umani per cui il Regno Unito è riconosciuto a livello internazionale.

PUBBLICITÀ

Per quanto il primo ministro Rishi Sunak possa desiderarlo, le recenti e credibili segnalazioni di torture e maltrattamenti in Ruanda, e ciò che dimostrano in materia di rispetto del diritto internazionale dei diritti umani da parte del Ruanda, non possono essere semplicemente dimenticate.

Gli attivisti di Stand Up To Racism davanti all'Alta corte di Londra, dicembre 2022 AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Per coloro che tra noi sono fuggiti da Paesi pericolosi, è la questione della protezione dei diritti umani che ha dato fiducia.

Fin dall'inizio, sapevamo che la politica del Ruanda avrebbe messo in serio pericolo persone come noi.

E solo pochi mesi fa, la Corte suprema ha concluso all'unanimità che il Ruanda non era un Paese sicuro, a causa del rischio che i rifugiati trasferiti lì dal Regno Unito potessero essere mandati ad affrontare persecuzioni o abusi dei diritti umani in un altro Paese.

Da allora, l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (Unhcr) ha ripetutamente avvertito che il Ruanda non dispone dei servizi o delle infrastrutture necessarie per gestire adeguatamente le richieste di asilo.

Per quanto il primo ministro Rishi Sunak possa desiderarlo, le recenti e credibili segnalazioni di torture e maltrattamenti in Ruanda, e ciò che dimostrano in materia di rispetto del diritto internazionale dei diritti umani da parte del Ruanda, non possono essere semplicemente dimenticate.

PUBBLICITÀ

Il semplice fatto che i ruandesi ottengano lo status di rifugiato conferma che il Ruanda non è un Paese sicuro.

Abbiamo bisogno di un sistema accogliente e compassionevole, non di un sistema immorale

È immorale che persone che stanno solo cercando sicurezza possano rischiare di subire ulteriori danni se inviate in Ruanda.

La gente deve capire che quasi tutti coloro che arrivano sulle nostre coste in cerca di rifugio rischiano di essere mandati lì.

Anche le persone più vulnerabili sono considerate adatte a essere inviate in Ruanda: i sopravvissuti alle torture, le vittime della tratta e della schiavitù moderna, le famiglie con bambini.

E coloro che non vedranno accolte le loro richieste di protezione in Ruanda non potranno comunque tornare nel Regno Unito.

PUBBLICITÀ

Il primo ministro può sentirsi abbastanza sicuro da scommettere su un aereo per il Ruanda prima delle prossime elezioni, ma noi non smetteremo di combattere questa legge.

Rifugiati come noi sono stati in prima linea nelle campagne che hanno sollecitato i politici a cambiare direzione e a sostenere un'alternativa più giusta e compassionevole.

Chiediamo a tutti i parlamentari di tracciare una linea di demarcazione e di lasciarsi alle spalle questo accordo disumano e costoso. Invece di inventare politiche che sfidano i nostri doveri legali e morali, il governo deve concentrarsi sul ripristino dell'accesso alla protezione nel Regno Unito e sul rafforzamento del sistema globale di protezione dei rifugiati in conformità con il diritto internazionale.

Noi, e altre persone in tutto il Paese, vogliamo che il governo ponga fine a questa crudele agenda anti-rifugiati e ricostruisca un sistema di asilo che sia accogliente e compassionevole.

Dobbiamo garantire alle persone che fuggono da orrori come la guerra, la tortura e la persecuzione un'udienza equa e il rifugio di cui hanno bisogno per guarire.

PUBBLICITÀ

Sepideh Sahar e Angela McLeary sono membri di One Strong Voice, la prima coalizione britannica di attivisti per i rifugiati e i migranti.

Noi di Euronews crediamo che tutte le opinioni siano importanti. Contattateci all'indirizzo view@euronews.com per inviare proposte o contributi e partecipare alla conversazione.