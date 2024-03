Leo Correa/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

In un modo o nell'altro si muore a Gaza, dove il bilancio di sei mesi di guerra è arrivato a quasi 31mila vittime. Si muore per la mancanza di beni di prima necessità, ma anche quando gli aiuti arrivano. Usa e Europa studiano alternative per assistere 2 milioni di palestinesi allo stremo