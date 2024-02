Di Ambassador Mark Wallace, Dr Hans-Jakob Schindler

Le opinioni espresse in questo articolo sono quelle dell'autore e non rappresentano in alcun modo la posizione editoriale di Euronews.

Il sentire comune che l'impegno umanitario è essenziale fa passare troppo facilmente in secondo piano la questione dell'integrità morale. È tempo di ritrovarla, scrivono l'ambasciatore Mark Wallace e il dottor Hans-Jakob Schindler

PUBBLICITÀ

Le prove che coinvolgono i dipendenti dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi in Medio Oriente (Unrwa) negli attacchi terroristici del 7 ottobre non dovrebbero sorprendere chi ha seguito da vicino le attività dell'agenzia.

Le accuse secondo cui alcuni dipendenti sarebbero in realtà agenti di Hamas rivelano un problema molto più ampio che affligge il settore degli aiuti internazionali.

Negli ultimi anni una sorprendente mancanza di sorveglianza e di regolamentazione dei fondi umanitari ha fatto sì che miliardi dei contribuenti finissero nelle casse dei terroristi.

Sebbene le agenzie umanitarie possano essere contrariate da quella che percepiscono come un'nerosa "burocrazia", una rigorosa supervisione e la trasparenza sono in realtà fondamentali per il lavoro umanitario: assicurano infatti che gli aiuti vengano consegnati a chi ne ha bisogno e non dirottati verso gruppi estremisti e terroristici.

Risulta sempre più difficile credere a chi dice di non sapere nulla

Per anni, l'Unrwa ha ospitato membri disinteressati a una risoluzione pacifica del conflitto israelo-palestinese.

Secondo un dossier presentato dall'intelligence israeliana, un componente dello staff su dieci è un terrorista "operativo".

Circa il 23 per cento dei lavoratori uomini dell'Unrwa a Gaza ha legami con Hamas o con la Jihad islamica palestinese (Pij), rispetto al 15 per cento degli abitanti di Gaza in generale. E il 49 per cento avrebbe "parenti stretti" legati a Hamas o a alla Pij.

Le affermazioni dell'Unrwa di non essere a conoscenza della vasta rete di tunnel di Hamas sotto le scuole e gli ospedali, finanziati da miliardi di dollari di aiuti deviati, sono sempre meno credibili.

La realtà è che l'Unrwa non è affatto un'eccezione quando si tratta di finanziamento del terrorismo umanitario. Nel mondo degli aiuti internazionali, è un rischio professionale.

Un soldato israeliano corre verso l'accesso a un piccolo tunnel nel complesso dell'Unrwa, a Gaza, febbraio 2024. AP Photo/Ariel Schalit

Nel corso degli anni, è stato scoperto che diversi membri dell'agenzia erano in realtà terroristi o funzionari di organizzazioni terroristiche, tra cui il costruttore di razzi della Pij Awad al-Qiq, l'ex ministro degli Interni di Hamas Said Siam e Humam Khalil Abu-Mulal al-Balawi, un attentatore suicida che ha ucciso sette dipendenti della Cia in Afghanistan nel 2009.

Il 7 ottobre, 12 membri del personale Unrwa hanno aiutato Hamas a compiere il massacro o hanno supportato il gruppo dopo l'attacco.

Secondo il dossier, uno dei dipendenti dell'agenzia ha preso in ostaggio una donna, un altro ha distribuito munizioni e un terzo ha partecipato a un omicidio di massa in un kibbutz israeliano.

Questo caso non fa eccezione

Come hanno fatto gli operatori umanitari a giocare un ruolo nel peggior massacro di ebrei dopo l'Olocausto?

La realtà è che l'Unrwa non è affatto un'eccezione quando si parla di finanziamento del terrorismo umanitario. Nel mondo degli aiuti internazionali, si tratta di un rischio professionale.

Per tutti gli anni Novanta del Novecento, i talebani hanno regolarmente infastidito e derubato le agenzie umanitarie. Anche l'attuale regime talebano utilizza una rete di finte organizzazioni locali per dirottare il denaro degli aiuti.

All'inizio degli anni Duemila, è emerso che in Somalia l'affiliato di al-Qaeda al-Shabaab aveva sottratto così tanti aiuti internazionali da istituire un "Ufficio di coordinamento umanitario", facendo pagare ai gruppi di aiuto la "registrazione".

Sul campo, è improbabile che ogni centesimo ceduto a un gruppo militante raggiunga gli obiettivi dichiarati e, come nel caso dell'Unrwa, di fatto esacerba il conflitto che cerca di alleviare.

Bambini palestinesi giocano a calcio davanti al cancello di un centro di distribuzione alimentare delle Nazioni Unite a Gaza City, febbraio 2009 ADEL HANA/AP2009

Diversi anni dopo, al-Shabaab ha continuato a estorcere le consegne di aiuti attraverso blocchi stradali e le cosiddette "tasse".

Nel 2018, un audit parziale dell'Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) ha rilevato che circa 700 milioni di dollari (649 milioni di euro) di programmi finanziati dai contribuenti statunitensi in Iraq e Siria erano stati controllati in modo improprio.

Nello stesso anno, diverse decine di persone e organizzazioni che avevano ricevuto finanziamenti Usaid nella regione sono state inserite nella lista nera e oltre 200 milioni di dollari (185,5 milioni di euro) di fondi sono stati congelati.

PUBBLICITÀ

Il gruppo di ribelli Houthi in Yemen soffoca quasi tutti i movimenti di aiuti internazionali attraverso le aree da loro controllate; hanno creato un'agenzia "umanitaria", il Consiglio supremo per la gestione e il coordinamento degli affari umanitari e della cooperazione internazionale (Scmcha), con l'esplicito scopo di reindirizzare gli aiuti verso i propri fini militanti. I risultati sono stati catastrofici per il popolo yemenita.

Decisioni che non sono "invecchiate" bene

Regolare gli aiuti non significa semplicemente alleviare i problemi di sicurezza. Sul campo, ogni centesimo ceduto a un gruppo militante difficilmente raggiungerà gli obiettivi dichiarati e, come nel caso dell'Unrwa, di fatto esacerberà il conflitto che sta cercando di alleviare.

Solo due anni fa, l'amministrazione Biden ha ricominciato a finanziare l'Unrwa sulla base del fatto che l'organizzazione si era impegnata a "trasparenza, responsabilità e neutralità".

Palestinesi protestano contro la sospensione dei fondi all'Unrwa da parte di diversi Paesi nella città cisgiordana di Beitunia, febbraio 2024 AP Photo/Nasser Nasser

Diversi governi europei, tra cui la Germania, hanno persino aumentato i finanziamenti all'Unrwa sulla scia degli attacchi di ottobre.

Queste decisioni, ovviamente, non sono invecchiate bene. Ma sono il risultato di un flusso costante di argomentazioni da parte di operatori umanitari e gruppi di aiuto che sostengono che i regolamenti e le sanzioni, anche con esenzioni umanitarie, non fanno altro che ostacolare il loro lavoro.

PUBBLICITÀ

Questo atteggiamento è pericolosamente sprezzante, come ha scritto l'ex consigliere generale dell'Unrwa James Lindsay in un rapporto del 2009: "L'Unrwa ha adottato pochissime misure per individuare ed eliminare i terroristi dai suoi ranghi... e nessuna misura per impedire ai membri di organizzazioni terroristiche, come Hamas, di entrare a farne parte".

Non possiamo continuare a cedere sull'integrità morale

I brutali gruppi terroristici e i regimi estremisti vedranno sempre i fondi umanitari alla stregua di salvadanai per accrescere il proprio potere.

Un'efficace supervisione, la trasparenza dei bilanci, l'obbligo di presentare relazioni complete e i controlli interni ed esterni sono elementi indispensabili per garantire che qualsiasi problema in via di sviluppo venga individuato tempestivamente, che la deviazione degli aiuti venga mitigata e che vengano posti dei paletti per evitare che gli operatori umanitari internazionali siano coinvolti in gruppi terroristici o in attacchi.

Nonostante le critiche dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli Affari esteri, diversi Paesi europei, oltre agli Stati Uniti, hanno sospeso i pagamenti all'Unrwa. Questo è un passo avanti e nella giusta direzione.

Il sentire comune che l'impegno umanitario è essenziale fa passare troppo facilmente in secondo piano la questione dell'integrità morale.

PUBBLICITÀ

È tempo di recuperare questo terreno, che per troppo tempo ha fornito copertura ai peggiori atti di terrorismo.

L'ambasciatore Mark Wallace è direttore generale e il dottor Hans-Jakob Schindler è direttore senior del Counter Extremism Project.

Noi di Euronews crediamo che tutte le opinioni siano importanti. Contattateci all'indirizzo view@euronews.com per inviare proposte o contributi e partecipare alla conversazione.