Maya, residente di Kiev, racconta com'è cambiata la sua vita dopo l'invasione della Russia. Con tre amici sta raccogliendo fondi per acquistare droni per sostenere chi combatte in prima linea

"Il 2021 è stato l'anno più bello della mia vita", ha detto Maya, 30 anni, residente a Kiev. Nel corso dell'anno si è immersa nella vibrante vita notturna di Kiev, diventando parte integrante della sua scena culturale emergente. Insieme alla sua migliore amica, Tanya, ha lavorato per uno dei locali notturni più importanti della città, il K41, e ha cofondato una rivista musicale, ormai chiusa, chiamata Tight. Dopo la pandemia globale, la vita sembrava finalmente essere tornata alla normalità.

All'epoca, l'Ucraina era in guerra già da otto anni, contro i separatisti russi nel Donbass; nonostante l'allarme dei media internazionali e dei governi, molti ucraini si rifiutavano di credere a quanto sarebbe poi successo davvero. Neanche Maya riusciva a immaginarlo, nonostante avesse letto diversi rapporti.

Mi sento una sciocca perché mi sono rifiutata di crederci. Maya

"Guardandomi indietro, era ovvio sarebbe accaduto. Mi sento una sciocca perché mi sono rifiutata di crederci", dice adesso. Per la prima volta nella sua vita, Maya si è svegliata con le esplosioni nelle prime ore del 24 febbraio. Non essendo mai stata così in preda al panico in vita sua, ha deciso di lasciare Kiev per recarsi nella città occidentale di Lviv e poi a Berlino. Da allora si è resa conto che partire è stata la decisione peggiore della sua vita. "Essere lontana da casa mia e non affrontare tutto questo insieme alla mia famiglia, che si trovava a circa dieci chilometri di distanza dalle forze russe, è stato il momento peggiore della mia vita", aggiunge.

Euronews ha parlato con Maya e Tanya, due migliori amiche che si conoscono da quando avevano vent'anni, per capire meglio come sono cambiate le loro vite negli ultimi due anni. Maya vive a Kiev dopo averla lasciata per breve tempo, mentre Tanya è fuggita nel Regno Unito e ha fatto di Londra la sua nuova casa.

"Nel 2021, Kiev sembrava il centro dell'universo"

Quando Maya pensa alla sua vita prima dell'invasione della Russia, si commuove e perde per un attimo le parole. Tanya interviene e parla della loro vita notturna. "Eravamo una comunità molto unita. Lavoravamo, facevamo festa insieme e avevamo progetti ambiziosi per il futuro. Purtroppo nessuno di questi si è realizzato", dice. Maya aggiunge che all'epoca Kiev ha vissuto il picco del turismo da discoteca.

Tanya, Vita e Maya a una festa nel 2021, l'anno più bello delle loro vite Foto fornita da Maya e Tanya

"Nel 2021 Kiev sembrava il centro dell'universo. Sono grata di aver avuto la fortuna di viverlo". Parlare del passato è diventata una sorta di norma per gli ucraini. Ripensare agli anni precedenti lascia un sapore amaro in bocca. Da un lato, il sentimento di gratitudine per le esperienze gioiose, dall'altro, il sentimento di frustrazione, incertezza e paura di ciò che verrà.

"Troveremo un modo!"

"Ora lo stato d'animo può essere definito frustrato", ha detto Maya. "La gente tende a dimenticare che ci stiamo difendendo da soli in questa guerra", ha aggiunto Tanya. Questo senso di disperazione è emerso in una conversazione che Maya ha avuto con uno dei suoi amici, che attualmente presta servizio nell'esercito. Le ha detto che naturalmente avrebbero continuato a combattere: "Troveremo un modo", ha aggiunto.

Come Maya, molti ucraini si preparano a una lunga guerra. Vivere in mezzo a frequenti raid aerei, attacchi di droni e bombardamenti mette alla prova non solo il fisico, ma anche la salute mentale.

Sandbags cover monuments in Kyiv to protect them from Russian shelling. Residents have added signs with call for helps and Ukrainian flags. Foto fornita da Maya

Ma come ci si prende cura della salute mentale quando il proprio Paese è in guerra? Proprio come per qualsiasi altra persona, i social media giocano un ruolo importante. Il rischio di perdere la testa e le discussioni si ripercuotono su tutti. "Ho silenziato tutto e tutti quelli che mi facevano innervosire", ha detto Maya, aggiungendo che anche il controllo delle notizie ha giocato un ruolo importante nel preservare la sua sanità mentale. In particolare, la recente notizia della sostituzione di Oleksandr Syrskyi con il generale Valerii Zaluzhnyi come comandante capo delle forze armate ha suscitato confusione e panico nel Paese a causa della sua reputazione.

"I club sono spazi in cui le persone possono trasformare paura, rabbia e frustrazione in qualcosa di positivo"

Anche se il Paese è in guerra, la vita notturna di Kiev - o piuttosto la vita diurna? - è fiorente. A causa delle restrizioni sul coprifuoco, bar, ristoranti e club devono chiudere a mezzanotte, per questo motivo i locali si sono spostati su eventi diurni. Maya racconta del Capodanno, dopo che Kiev è stata nuovamente bombardata, e di come avrebbe dovuto andare a un evento al club techno K41 il giorno successivo.

Vita, Tanya e Maya a un party nel 2021 Foto fornita da Maya e Tanya

Naturalmente non se la sentiva di andare. Era convinta che i bombardamenti sarebbero continuati e che sarebbe morta presto. Alla fine però ha deciso di andare comunque alla festa.

Al club ha incontrato alcuni suoi amici, che le hanno detto di provare le stesse sensazioni. "Ma è proprio quello che vuole la Russia", ha esordito una delle amiche. Allora hanno indossato i loro abiti migliori, sono andate in discoteca e hanno condiviso questa esperienza.

Quello che provavamo, il modo in cui ballavamo... ci ha davvero aiutato a superare questo trauma insieme. Maya

"Quello che sentivamo, come ballavamo, ci ha davvero aiutato a superare questo trauma insieme". Maya ha riconosciuto l'importanza di questi spazi, dove ci si può sostenere a vicenda di persona. "Naturalmente l'atmosfera era diversa. Sembrava un'evasione". Questa opportunità di evasione sulla pista da ballo è importante per i civili e per i militari in riposo. "Vanno in discoteca per sfuggire alla realtà", ha aggiunto.

Oggi in Ucraina i club hanno una funzione diversa. "Sono spazi in cui le persone possono trasformare la loro paura, rabbia e frustrazione in qualcosa di positivo. Si vive l'esperienza di essere ancora vivi. Sono luoghi esistenziali in cui le persone si riuniscono e godono della compagnia reciproca", ha spiegato Tanya.

"Ogni persona che muore, che io la conosca o meno, è come se fosse un membro della mia famiglia"

La realtà, però, si fa risentire presto. Ci si può abituare alla guerra e alle immagini e ai video violenti pubblicati online? Sia Tanya che Maya hanno risposto "no". "Ogni persona che muore - che io la conosca o meno - è come se fosse un membro della mia famiglia", ha detto Maya. Questo senso di comunità in Ucraina è diventato ancora più importante in tempi di guerra. "Siamo abituati alla povertà. Siamo abituati a condividere le nostre case con molti membri della famiglia. Abbiamo sempre dovuto sostenerci a vicenda, anche prima della guerra". Ecco perché ogni morte colpisce. "Soffri come se fosse una tua perdita. Viviamo questo trauma tutti insieme", aggiunge.

Maya con il suo cane adottato, Bella. Bella è stata salvata dalle forze armate ucraine dopo la liberazione di Bucha Foto fornita da Maya

Con la guerra, le priorità sono cambiate e l'obiettivo è diventato quello di fare tutto il possibile per mantenere la propria libertà come individuo e come Paese.

"Tutti fanno la loro parte per difendere il Paese"

Non sono solo i soldati a difendere il Paese, ma anche i civili. Sono molti gli ucraini che hanno abbandonato le loro passioni e i loro mestieri per arruolarsi nell'esercito. "In questi due anni, i nostri problemi e la nostra attenzione sono cambiati. Ora l'obiettivo per noi è la prima linea e sostenerla il più possibile", ha detto Maya, aggiungendo che le forze russe stanno deliberatamente prendendo di mira i civili.

L'attenzione è tutta per coloro che combattono in prima linea, al sostegno che possiamo dare loro. Maya

Sui civili che si sono arruolati nell'esercito per aiutare a difendere il loro Paese, dice: "Non hanno scelto di combattere, sono stati costretti a farlo perché siamo stati attaccati". Naturalmente, sia Maya che Tanya hanno molti amici che stanno combattendo. Persone che lasciano un vuoto incolmabile nella comunità. Ma l'obiettivo è continuare a combattere.

"Stiamo combattendo contro il più grande Paese del mondo, abbiamo un disperato bisogno di risorse"

Dall'inizio della guerra gli ucraini hanno cercato di fare tutto il possibile per aiutare e hanno donato collettivamente un miliardo di euro attraverso la funzione "Bankas" della piattaforma online Monobank, come riporta il Kyiv Post. Questo salvadanaio digitale, unico al mondo, è un mezzo sicuro per la raccolta di fondi. Decine di raccolte fondi a sostegno dell'esercito vengono regolarmente pubblicate su Monobank, ognuna con un obiettivo specifico. Secondo Oleh Gorokhovsky, cofondatore di Monobank, "bankas" ha un significato immenso per i volontari ucraini, simile all'importanza dell'Himars per i soldati.

Insieme ad altre due amiche, Nastya e Vita, Maya e Tanya hanno deciso di fondare la loro organizzazione di raccolta fondi, AIDх10, per contribuire all'acquisto di droni e veicoli di cui c'è un bisogno cruciale al fronte. Secondo il Times, le donazioni hanno svolto un ruolo fondamentale nell'evitare il collasso dell'economia ucraina. Tuttavia, dato che diversi milioni di ucraini hanno lasciato il Paese, Maya, Tanya, Nastya e Vita hanno voluto avviare un'organizzazione che coinvolgesse anche gli ucraini costretti a lasciare il Paese.

Vita, Tanya eMaya Foto fornita da Maya

"Gli ucraini sono stanchi e a corto di denaro. È difficile per chiunque fare una donazione in questo momento", ha detto Tanya, aggiungendo: "Questo senso di emergenza, unito alla sensazione che la guerra durerà a lungo, esaurisce le persone; per questo motivo volevamo che il contributo dall'estero fosse parte integrante della nostra strategia di raccolta fondi, oltre che di sensibilizzazione. Stiamo combattendo contro il Paese più grande del mondo, abbiamo un disperato bisogno di risorse".

Entrambe sottolineano che gli aiuti di cui si parla nei telegiornali sono di gran lunga insufficienti e spesso non riescono a raggiungere coloro che ne hanno un disperato bisogno. "Guardiamo i nostri amici lottare in prima linea", ha detto Maya. La linea del fronte è estremamente pericolosa, con attrezzature come droni e veicoli che si rompono facilmente. Entrambe affermano che i soldati hanno un disperato bisogno di queste risorse, oltre alle armi che i volontari non possono permettersi, come le armi a lungo raggio e le mine, per citarne alcune. Maya ha sottolineato che tutti devono capire che i droni sono beni di consumo e che l'esercito a volte utilizza una dozzina di droni al giorno per neutralizzare i propri obiettivi. "Niente può sostituire le armi di cui abbiamo bisogno, come ha detto Zelensky alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco di quest'anno", ha aggiunto.

Un cimitero dove sono sepolti i militari ucraini morti in guerra Photo provided by Maya

Ci piacerebbe investire i nostri soldi in un futuro migliore e nell'ambiente, ma dobbiamo invece spenderli per difendere il nostro Paese. Maya

"Ci piacerebbe investire i nostri soldi in un futuro migliore e più verde e nell'ambiente, ma dobbiamo invece spendere questi soldi per difendere il nostro Paese", ha detto Maya. "I droni sono importanti, ma si rompono così facilmente". La realtà per lei e per altri ucraini è la necessità di sostenere le migliaia di soldati che combattono al fronte. "Noi, come civili, stiamo lottando per ottenere il maggior numero di donazioni per aiutare a salvare quante più vite possibile", ha aggiunto Tanya. L'organizzazione è attiva su Instagram dove pubblica costantemente aggiornamenti.

"Non voglio lasciare l'Ucraina, voglio vivere qui".

"Non so come sarà il futuro, è una domanda difficile", ha confessato Maya esprimendo la sua paura per lo scenario peggiore. "Non so cosa farei se Kiev o l'Ucraina finissero occupate dalla Russia. So che non mi terrebbero in vita", ha detto, affermando di essere un'attivista legata alla comunità Lgbtqia+. L'anno scorso la comunità è stata etichettata come "organizzazione estremista" e bandita dal Cremlino.

"È così doloroso per me pensarci, ma ci penso spesso". Maya vuole vivere in Ucraina e senza la paura di crescervi i suoi futuri figli. "Abbiamo perso così tante persone e sacrificato così tanto che non credo di poter festeggiare", ha aggiunto.

Tramonto nell'amata Kiev, dove Maya e Tanya sperano che un giorno la vita torni alla normalità Foto fornita da Maya e Tanya

Non ci sono numeri ufficiali su quanti civili siano morti dall'inizio dell'invasione su larga scala di Mosca. Gli Stati Uniti stimano circa mezzo milione di vittime.

Abbiamo perso così tante persone e sacrificato così tanto che non credo di poter festeggiare nulla. Maya

Non c'è quasi ucraino che non conosca qualcuno che sia stato ucciso per difendere il proprio Paese.

Se volete donare ad AIDx10, potete farlo qui.