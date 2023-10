Di Nebal Hajoo da Gaza - Edizione italiana: Cristiano Tassinari

Nonostante l'accordo annunciato tra Usa, Israele e Egitto, al valico di frontiera di Rafah nemmeno i palestinesi con passaporto straniero possono valicare il confine egiziano. Sale la pressione internazionale sul Cairo per aprire la frontiera

La situazione al valico di Rafah, nel sud della Striscia di Gaza - l'unica via di fuga non gestita dagli israeliani, bensì dagli egiziani - è sull’orlo del collasso.

Dopo i bombardamenti israeliani dei giorni scorsi, il confine è stato chiuso dall'Egitto e tutti i valichi sono stati bloccati.

Il corrispondente di Euronews Nebal Hajoo si trova vicino al confine tra Gaza e l'Egitto e ha parlato con palestinesi, che - pur in possesso di passaporti stranieri - sono bloccati.

La frontiera è chiusa e i passaporti stranieri non valgono niente.

Nonostante sabato un alto funzionario americano avesse riferito di un accordo tra Usa, Egitto e Israele per favorire l'evacuazione dei cittadini con doppio passaporto.

Racconta Nadia Baraka, cittadina palestinese e tedesca:

"Le mie figlie si sono accordate con il Ministero degli Esteri tedesco affinché io possa partire, ma non posso. Siamo venuti e abbiamo trovato tutto chiuso. Aiutateci almeno ad andarcene. Voglio solo partire".

"Voglio solo andarmene". Euronews

Ibrahim Al-Qarinawi ha il passaporto svizzero:

"Sono venuto a Gaza per visitare la mia famiglia per due mesi, proprio nel momento sbagliato. È iniziata la guerra e qui siamo stati assediati. Questa guerra è molto crudele. Non c'è acqua, né elettricità, né telefono, né internet, nient'altro che morte e distruzione".

"Questa è una guerra molto crudele". Euronews

Raghda Abu Shaaban ha passaporto palestines e americano:

"Dopo aver visto la situazione a Gaza, le case distrutte e la gente che muore sotto le macerie, dico che Dio mi ha dato una nuova vita, perché sono riuscita ad arrivare qui. Voglio partire e tornare in America, ma lascerò la mia cuore qui. Niente ha più valore di un essere umano".

"Sono fortunata, perchè sono riuscita ad arrivare fino qui". Euronews

Sta aumentando la pressione della comunità internazionale sull'Egitto, affinché apra il valico di Rafah, soprattutto per consentire agli stranieri di uscire dalla Striscia di Gaza.

E, allo stesso tempo, gli aiuti umanitari internazionali cominciano ad accumularsi vicino al confine, in attesa di poter entrare nella Striscia di Gaza.