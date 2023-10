Per Israele o per la Palestina: manifestazioni in tutta Europa

Da Francoforte a Dusseldorf, da Barcellona a Londra, fino a Parigi: in molte città europee si sono svolte manifestazioni pro-Israele o pro-Palestina

Sabato di cortei e manifestazioni in tutta Europa.

A Francoforte, in Germania, si sono svolte diverse manifestazioni filo-israeliane.

Il Tribunale Amministrativo dell'Assia, viceversa, ha vietato le manifestazioni filo-palestinesi.

Il Tribunale ha basato la sua decisione su una minaccia imminente alla sicurezza pubblica a seguito di incidenti avvenuti durante manifestazioni simili.

Sabato pomeriggio la polizia è dovuto intervenire per sgomberare la centralissima Opernplatz.

Francoforte, 14.10.2023 Michael Probst/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Sempre in Germania, a Dusseldorf, circa 700 persone si sono radunate per una manifestazione filo-palestinese.

La manifestazione è stata in gran parte pacifica.

I partecipanti ha sventolato bandiere della Palestina, cantando “Free Palestine".

Centinaia di persone hanno marciato per le strade di Barcellona, esprimendo il loro sostegno al popolo palestinese, nel contesto dell'attuale guerra tra Israele e militanti di Hamas nella Striscia di Gaza.

Tra i manifestanti c'erano anche cittadini palestinesi accompagnati da immigrati provenienti da altri paesi arabi e africani.

La marcia è iniziata nel quartiere Raval, dove vive una grande comunità araba, e si è conclusa davanti al palazzo della rappresentanza regionale dell'Unione europea.

Londra, 14.10.2023 Kin Cheung/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Migliaia di persone si sono radunate nel centro di Londra per una protesta filo-palestinese nonostante gli avvertimenti della polizia, secondo cui chiunque avesse mostrato sostegno a Hamas sarebbe stato arrestato.

I partecipanti, che si sono riuniti vicino al quartier generale di BBC News durante la mattinata, hanno iniziato una marcia attraverso la capitale inglese, prima di una manifestazione pomeridiana vicino al Parlamento e alla residenza del primo ministro Rishi Sunak, a Downing Street.