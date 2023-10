Di Euronews

A una settimana dallo scoppio del conflitto, Israele prepara l'offensiva terrestre a Gaza. Nella striscia l'emergenza umanitaria è senza precedenti secondo le Nazioni unite

Il tempo passa e la violenza aumenta. A una settimana dello scoppio del conflitto tra Hamas e Israele proseguono l'assedio totale e i bombardamenti su Gaza, per gli oltre un milione di cittadini palestinesi residenti nel nord della Striscia stanno per scadere le 24 ore concesse da Israelel per evacuare.

Nel frattempo continua il fuoco incrociato tra tra i miliaziani di Hezbollah e le forze di difesa israeliane al confine tra Israele e il Libano. E le Nazioni unite mettono in guardia dal rischio di allargamento del conflitto.

E in attesa di un'operazione di terra su larga scala a Gaza, è cominciata una serie di raid mirati delle forze speciali israeliane sulla Striscia che ha recuperato i corpi di alcuni ostaggi rapiti nel corso dell'attacco dello scorso 7 ottobre.

L'emergenza umanitaria a Gaza

Nella notte, l’ufficio umanitario delle Nazioni Unite, Ocha, ha comunicato che decine di migliaia di persone hanno lasciato il nord di Gaza sfollando a sud come ordinato dall'esercito israeliano. Prima dell'ordine almeno 423.000 persone erano state costrette ad abbandonare le loro abitazioni a causa degli incessanti bombardamenti israeliani che hanno colpito la popolazione civile oltre che gli obiettivi di Hamas.

L'ordine di evacuazione del nord di Gaza riguara 1,1 milioni di persone, che Hamas ha esortato a rimanere. Il segretario generale delle Nazioni unite, António Guterres, ha affermato che l’ordine, da eseguire in 24 ore, è “estremamente pericoloso, e in alcuni casi semplicemente impossibile” da realizzare. A rischio soprattutto le persone più vulnerabili: malati, anziani, feriti e bambini.

Il conto dei morti palestinesi è salito a 1.900 di cui 614 bambini e 370 donne. Secondo il ministero della Sanità di Gaza nelle ultime 24 ore gli attacchi israeliani hanno ucciso 256 persone e causato 1.788 feriti. L'ufficio stampa di Hamas ha anche informato che gli attacchi aerei israeliani hanno colpito i convogli in fuga da Gaza City, uccidendo 70 persone, soprattutto donne e bambini.

La violenza contro i civili palestinesi sta aumentando anche in Cisgiordania. In numerose città dei territori occupati dopo la preghiera del venerdì centinaia di manifestanti hanno protestato contro il massacro in corso a Gaza. Sedici persone sono rimaste uccise dal fuoco delle forze israeliane, portando il totale a 51 in una settimana. Almeno 40 i feriti, e una settantina di persone rimaste intossicater dai gas lacrimogeni.

Gli ostaggi Israeliani

Secondo quanto riportato dal quotidiano israeliano Haaretz, i corpi di diversi israeliani sono stati recuperati a Gaza da raid dell'esercito israeliano.

Il rapporto cita il portavoce dell'Idf Daniel Hagari che afferma che le truppe hanno anche trovato indizzi che potrebbero condurre ad altri israeliani scomparsi. Durante i raid, l’esercito israeliano ha anche “distrutto infrastrutture e cellule terroristiche, inclusa un’unità di Hamas che ha lanciato missili anticarro verso Israele”.

L’esercito israeliano ha dichiarato questa mattina di aver confermato che più di 120 civili sono tenuti in ostaggio a Gaza da Hamas.

L'allargamento del conflitto

Non accenna a diminuire la tensione anche al confine tra Israele e il Libano, dove prosegue il fuoco incrociato tra i miliziani di Hezbollah e l'Idf. Nella mattina di sabato Reuters ha riportato che che l'esercito israeliano afferma di aver ucciso con un drone alcuni miliziani che cercavano di infiltrarsi dal Libano.

Venerdì un video giornalista della Reuters è rimasto ucciso da un missile proveniente da Israele, che ha ferito altri sei colleghi. La vittima è Issam Abdallah, il gruppo di giornalisti, compresi quelli di Al Jazeera e dell'Agence France-Presse, stava lavorando vicino ad Alma al-Shaab, vicino al confine israeliano, dove l'esercito israeliano e la milizia libanese Hezbollah si sono scambiati il ​​fuoco negli scontri al confine.

Giovedì la Bbc aveva affermato che tre dei suoi giornalisti erano stati aggediti e trattenuti sotto tiro dalla polizia di Tel Aviv mentre viaggiavano a bordo di un mezzo "chiaramente appartenente alla stampa. Il network britannico ha raccontato che la squadra è stata “trascinata fuori dal veicolo”, perquisita e spinta contro un muro durante il fermo. Uno dei giornalisti ha detto che quando ha cercato di filmare l'incidente, un agente ha gettato a terra il suo telefono.

Secondo il Comitato per la protezione dei giornalisti, prima dell'incidente di venerdì, dall'inizio della guerra erano stati uccisi almeno dieci giornalisti.