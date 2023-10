Olio d'oliva, in Spagna esplodono i prezzi

Di Euronews

L'aumento del greggio e della materie prime unito ai cambiamenti climatici ha reso l'olio d'oliva un bene di lusso

Siamo a Madrid, in uno dei tanti uliveti spagnoli dove si estrae l'olio d'oliva, uno dei prodotti più consumati al mondo e ingrediente essenziale della dieta mediterranea. Ma il suo prezzo ha raggiunto i massimi storici negli ultimi mesi...

Dice Jaime Velazquez, euronews: "La Spagna è il primo produttore mondiale di olio d'oliva, eppure è il paese in cui il suo prezzo è aumentato di più in tutta l'Unione europea."

La siccità e le ondate di caldo estremo hanno dimezzato la produzione spagnola di olio d'oliva. Il prezzo all'origine è aumentato del 112% rispetto all'anno scorso, ma gli agricoltori come Jesús Anchuelo si dichiarano in perdita: "Abbiamo avuto costi di produzione più alti, storici, come mai prima. Questo olio che viene venduto adesso, il cui prezzo aumenta ogni due settimane, era pagato a un prezzo che riuscivamo a malapena a coprire i costi di produzione".

Il litro di petrolio nei negozi spagnoli è aumentato del 52,5% in un anno, ben al di sopra della media europea del 38,3% e dei paesi produttori come Italia, Grecia e Portogallo.

Jaime Velázquez : "L'aumento del prezzo del petrolio si ripercuote su altri prodotti, come le conserve. L'ingrediente più costoso di questa scatola di sardine è già l'olio d'oliva che contiene".

La Spagna esporta il 70% della sua produzione all'estero; in un contesto di scarsità di offerta, i consumatori spagnoli competono per l'olio d'oliva in un mercato globale sempre più competitivo.

Jaime Lillo, vicedirettore, Consiglio oleicolo internazionale: In Spagna, siamo abituati a prezzi dell'olio d'oliva inferiori rispetto al resto del mondo. E così è successo che in Spagna, dove i prezzi erano più bassi, si sono messi in linea con i prezzi italiani, con prezzi pagati negli Stati Uniti, in Francia, in Grecia.

Si prevede che la produzione di quest'anno sarà molto simile a quella precedente. Una possibile diminuzione del prezzo dell'olio d'oliva arriverà solo con un aumento della produzione. Se il cambiamento climatico darà finalmente una tregua ai paesi del Mediterraneo.