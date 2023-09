Migliaia di attivisti del clima, almeno 75 mila secondo gli organizzatori, sono scesi in piazza a NY contro ulteriori investimenti globali nei combustibili fossili

Migliaia di attivisti del clima, almeno 75 mila secondo gli organizzatori, proveniente da tutto il mondo e per lo più giovani, sono scesi in piazza a New York contro ulteriori investimenti globali nei combustibili fossili.

Chiedono di avere voce in capitolo nelle decisioni riguardanti il futuro del pianeta, criticando duramente il presidente Joe Biden e accusandolo di aver tradimento le sue promesse elettorali sul clima: nonostante tutte le sue parole, l’America è ancora il più grande consumatore di petrolio e gas al mondo.

John Mejia, organizzatore del movimento Sunrise ha sottolineato che “si sentono davvero arrabbiati perché c'è un mondo in cui cresceremo che è stato deciso per noi ed è un mondo che non sembra essere sicuro, è un mondo dal quale ci sentiamo esclusi. Invece di arrenderci e lasciare che quel mondo venga deciso per noi, ci stiamo mobilitando nelle strade per assicurarci che i nostri leader sappiano che non possono farlo. "

In corte anche gruppi di indigeni che hanno sottolineato come il cambiamento climatico rappresenta già una minaccia mortale per il loro modo di vivere e per l'ambiente nativo. In piazza tanti striscioni come “I combustibili fossili ci stanno uccidendo” e “Teniamolo sotto terra”.

Un modo per evidenziare la richiesta di una transizione verso le fonti energetiche rinnovabili. Tuttavia, l’industria del petrolio e del gas ha sostenuto che sono essenziali per l’economia e che l’eliminazione di queste opzioni lascerebbe il paese dipendente da regioni straniere instabili.

Gli attivisti ambientali hanno sottolineato la necessità di eliminare i combustibili fossili per proteggere il pianeta. Hanno notato che quasi un terzo delle trivellazioni mondiali di petrolio e gas pianificate entro il 2050 corrisponde agli interessi degli Stati Uniti.

Gli Usa sono stati storicamente i maggiori emettitori di anidride carbonica, anche se la Cina ora li supera in termini di emissioni annuali.

La marcia ha segnato l'inizio della Settimana del clima di New York, un evento annuale che vede riuniti imprenditori, politici, attivisti di tutto il mondo. Gli organizzatori insistono sul fatto che si tratta del più grande evento sul clima. Il programma di quest'anno comprende circa 400 eventi e attività.