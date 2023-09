Blitz di Last Generation a Berlino, gli attivisti bloccano le strade

Il blocco stradale ha fatto arrabbiare gli automobilisti. Un uomo ha spruzzato lo spray al peperoncino contro gli attivisti

Sono pochi, ma si danno molto da fare per farsi sentire.

Questo 18 settembre, gli attivisti per il clima del gruppo Last Generation hanno bloccato diverse strade a Berlino durante l'ora di punta, causando ingorghi e facendo arrabbiare gli automobilisti, al punto che un guidatore ha persino spruzzato dello spray al peperoncino contro di loro.

Nel tweet: La Porta di Brandeburgo imbrattata di vernice: È tempo di una svolta politica. Lontano dal fossile!

Gli attivisti sono famosi per attaccarsi con la colla all'asfalto, per impedire alle forze dell'ordine di rimuoverli rapidamente. Il loro obiettivo è chiedere ai governi di intensificare le misure per ridurre le emissioni di gas serra.

Last Generation ha riconosciuto che le sue proteste sono provocatorie, ma sostiene che, grazie agli attriti che suscitano, queste possano incoraggiare il dibattito all'interno della società sui cambiamenti climatici.

Il 17 settembre gli attivisti hanno spruzzato della vernice arancione sulla Porta di Brandeburgo di Berlino, per sollecitare il governo tedesco a intraprendere azioni più urgenti contro il cambiamento climatico.