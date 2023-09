Crisi climatica, una nuova ondata di proteste in 54 Paesi

Di Euronews

Da Vienna a Berlino passando per Roma: i militanti per il clima tornano in piazza per chiedere ai governi misure urgenti contro il cambiamento climatico

Una nuova protesta contro il ''negazionismo dei governi''.

Tornano in piazza gli attivisti per il clima del Fridays for Future.

A Vienna gli organizzatori del 14esimo sciopero climatico hanno dichiarato di aver coinvolto 20.000 partecipanti.

I manifestanti hanno esposto cartelli che chiedevano un aumento delle tasse sulle emissioni di CO2 e la fine del consumo di carne.

La marcia si è fermata davanti al Parlamento.

A Roma erano solo quattro attivisti per il clima riuniti davanti al Colosseo, maa non per questo meno motivati.

Alessio Petronelli, portavoce dell'associazione italiana Rinascimento Green, ribadisce le priorità: "Vogliamo chiedere al governo italiano e ai leader internazionali di fermare tutti i nuovi investimenti nei combustibili fossili, che sono la prima causa del cambiamento climatico. Quest'estate l'Italia è stata divisa in due, tra incendi devastanti e terribili alluvioni".

Con un quarto di milione di persone, oggi abbiamo chiesto al governo federale una protezione del clima efficace ed equa! Grazie a tutti coloro che erano presenti!!! 💚🌏 Qui trovate il vostro gruppo FFF per aderire: http://fridaysforfuture.de/regionalgruppen

Sono centinaia le proteste globali programmate in 54 Paesi.

All'Aia un cannone ad acqua ha spento le proteste dei militanti di Extinction Rebellion, che hanno bloccato una strada ad alta circolazione.

A New York i manifestanti promuovono a una marcia per chiedere lo stop dei combustibili fossili mentre i leader mondiali si riuniscono per l'Assemblea generale delle Nazioni Unite.

La scorsa settimana, l'Onu ha avvertito che i Paesi sono ben lontani dal limitare il riscaldamento, come concordato nel 2015 a Parigi, e fermare i peggiori effetti del cambiamento climatico.

Nel tweet: "#OzoneDay ci ricorda che ascoltando la scienza e abbracciando l'azione multilaterale, possiamo affrontare la crisi climatica e guarire il nostro pianeta".

Secondo l'analisi del FMI, l'anno scorso i governi hanno speso la cifra record di 7.000 miliardi di dollari per i sussidi alla filiera dei combustibili fossili.