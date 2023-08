Hawaii, almeno 53 i morti per gli incendi

Sono almeno 53 le vittime degli incendi che stanno colpendo le Hawaii, e in particolare l'isola di Maui

Si aggrava pesantemente il bilancio delle vittime dei devastanti incendi che stanno colpendo l'arcipelago delle Hawaii, ed in particolare l'isola di Maui. Sono almeno 53 i morti accertati, secondo quanto riferito le autorità nel pomeriggio (ora locale) di giovedì 10 agosto.

Si potrebbe trattare del peggior disastro della storia recente delle Hawaii

E si tratta ancora di un conteggio parziale: il governatore dello Stato federale, Josh Green, ha spiegato che si potrebbero superare "ampiamente" le 60 vittime. In questo modo, il disastro potrebbe risultare il peggiore della storia delle Hawaii, da quando l'arcipelago è diventato il cinquantesimo Stato americano, nel 1959.

A rendere estremamente complesso il lavoro dei pompieri presenti sul posto è il passaggio dell'uragano Dora. Quest'ultimo, infatti, è presente sull'oceano a qualche centinaio di chilometri di distanza rispetto all'isola di Maui, quindi non sta comportando precipitazioni: i venti però sono estremamente violenti, con raffiche che possono superare i 130 chilometri orari.

Ciò non fa altro che alimentare le fiamme, permettendo al rogo di progredire in modo rapidissimo. Alcuni turisti sono stati soccorsi in mare dalla Guardia costiera: si erano tuffati disperatamente nel tentativo di mettersi in salvo.

Più di 1.700 gli edifici distrutti. Lahaina quasi completamente rasa al suolo

La situazione più grave riguarda la località turistica di Lahaina, sulla costa occidentale di Maui, il cui 80% del territorio risulta ormai raso al suolo. Green, che si è recato sul posto per valutare la situazione,ha descritto scene di "devastazione totale": sono più di 1.700 gli edifici distrutti o danneggiati dall'incendio. "Sembra una zona di guerra - ha dichiarato all'agenzia Afp Brandon Wilson, un turista evacuato dall'isola di Maui -. È davvero come se qualcuno fosse arrivato e avesse bombardato l'intera città, tutto è completamente devastato, carbonizzato".

Sembra di essere in una zona di guerra Brandon Wilson Turista evacuato

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato lo stato di calamità naturale, il che consentirà di sbloccare ingenti aiuti da parte di Washington per finanziare i soccorsi e la successiva ricostruzione. Occorre intanto gestire l'evacuazione: alcune migliaia di persone sono stata alloggiate in centri d'accoglienza sul posto e all'aeroporto, in attesa di poter lasciare l'isola.

Il riscaldamento globale aumenta le probabilità di incendi violenti

Sebbene gli incendi non siano insoliti alle Hawaii, "stanno interessando un'area più ampia del solito e il comportamento del fuoco è estremo, con una rapida diffusione e fiamme particolarmente elevate", ha affermato Thomas Smith, professore associato di Geografia ambientale presso la London School of Economcs. Il territorio secco a causa delle precipitazioni decisamente inferiori alla media nel corso della primavera ha concorso a permettere ai roghi di propagarsi.

Un portavoce della Casa Bianca ha sottolineato come questo tipo di eventi sia "indubbiamente causato" dall'aumento della temperatura media globale. Sebbene sia difficile, da un punto di vista scientifico, attribuire un singolo evento al riscaldamento climatico, la stessa comunità scientifica ha a più riprese sottolineato come esso implichi un aumento della frequenza e dell'intensità di fenomeni meteorologici estremi che possono agevolare la diffusione di incendi.