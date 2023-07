Di Jaime Velazquez

L'impatto dell'ondata di caldo si ripercuote sul turismo in Spagna e il Nord Europa diventa l'alternativa per i visitatori. Le autorità turistiche spagnole tentano di intervenire

La situazione sta facendo crescere l'allarme per i potenziali danni del cambiamento climatico sull'industria del turismo, spingendo le autorità dei Paesi più a rischio, come la Spagna, a intervenire.

Nella morsa dell'afa, per strada c'è ancora chi tenta di sfidare le temperature soffocanti. Si tratta delle migliaia di turisti che in questi giorni stanno visitando il Paese. Come Jessy Richards, un ragazzo dagli Stati Uniti: "Vengo dalla California, vivo sulla spiaggia. Lì fa caldo, ma qui molto di più".

Per proteggersi è fondamentale bere molta acqua, cercare un riparo all'ombra e approfittare delle ore centrali della giornata per visitare un museo e godersi l'arte, ma anche l'aria condizionata.

I Turisti sceglieranno sempre di più il nord Europa per andare in vacanza

Con episodi di caldo estremo sempre più frequenti, intensi e prolungati, il cambiamento climatico minacciail turismo, che è una delle principali risorse della Spagna. Le destinazioni del nord Europa emergono infatti come alternativa per i visitatori che vogliono evitare le alte temperature, che rappresentano anche un serio rischio per gli effetti sulla salute.Ora, nuove e inaspettate destinazioni estive vengono rivalutate, come il Regno Unito, la Danimarca o la Repubblica Ceca. In Spagna, fortunatamente, le regioni settentrionali sono ancora al sicuro dal caldo estremo e rimangono una meta turistica affollata.

Tradizionalmente i turisti scelgono l'Europa meridionale per il sole e le buone temperature, ma nell'ultimo sondaggio i visitatori di Grecia, Spagna e Francia hanno espresso la loro insoddisfazione per il caldo, talmente torrido che ha superato tutte le loro aspettative.

Secondo i dati della European Travel Commission (Etc), il numero di persone che prevedono di viaggiare nell'area del mediterraneo, da giugno a novembre, è già diminuito del 10%, rispetto allo scorso anno.

Turisti in fila per vedere il Palazzo reale di Madrid si proteggono dal caldo THOMAS COEX/AFP or licensors

La Spagna corre ai ripari

"Le persone aspettano fino all'ultimo momento per vedere non dove pioverà, ma dove si verificheranno le temperature estreme, in modo da potersi adattare." Ha affermato Miguel Mirones, presidente dell**'Istituto spagnolo per la Qualità del Turismo**.

La Spagna sta già provando ad adattare la propria offerta turistica in vista del vertiginoso aumento delle temperature: "Si tratta di un cambiamento nell' offerta delle strutture turistiche, in termini di organizzazione delle attività negli orari in cui i clienti non sono esposti a temperature estreme". Spiega Mirones.

Il settore turistico spagnolo ritiene che solo la sostenibilità delle destinazioni e la scelta delle attività più adatte potranno preservare il numero dei turisti che in media visitano il Paese.

Turisti, che in vista degli effetti a lungo termine del cambiamento climatico, ora si stanno godendo quella che potrebbe essere l'estate più fresca della loro vita, da questo momento in poi.