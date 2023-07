Dal chifa peruviano al barbecue coreano, dai noodles malesi al cibo polacco: un viaggio culinario nel crogiolo multiculturale di Doha

In questo episodio di Qatar 365 vi faremo conoscere la cucina del Qatar, che da questo punto di vista è un vero e proprio crogiolo multiculturale. A Doha non mancano i ristoranti di lusso, ce ne sono davvero tanti e per tutti i gusti. Noi però abbiamo scavato un po' più a fondo, per scoprire alcune delle gemme nascoste della ristorazione. Aadel Haleem ci porta alla scoperta di alcuni piatti della cucina internazionale che è possibile gustare qui.

Il ristorante di famiglia di Zhang Jia Ni è specializzato in cucina tradizionale cinese del nord-est. Jia Ni ci ha detto che molte cose sono cambiate da quando i suoi genitori hanno aperto il loro primo ristorante a Doha, più di dieci anni fa. Si sono spostati in centro, ma la passione è rimasta la stessa.

La food blogger Rachel Morris è entusiasta di vedere nuovi ristoranti a conduzione familiare in città. "Il Qatar è ossessionato dal cibo - dice Morris -. Mangiamo spesso fuori. Amiamo farlo. C'è una cucina multiculturale. I ristoratori vogliono proporre i sapori di casa loro".

Secondo Jia Ni dice oggi è molto più facile trovare ingredienti cinesi rispetto a dieci anni fa. "Prima quando andavamo in Cina, mettevamo gli ingredienti nel bagaglio - racconta Jia Ni -. Oggi va meglio, in città c'è un supermercato cinese. Quindi è tutto più facile".

Dopo aver assaggiato l'autentico cibo di strada della Cina nord-orientale in pieno centro, ci siamo spostati nella zona di Bin Mahmoud per provare tre diverse cucine asiatiche: thailandese, birmana e vietnamita.

"Non avevo mai provato il cibo birmano. Mi sono convertita - dice Morris -. Uno dei miei piatti preferiti del menu sono gli spaghetti birmani: è come se colpissero tutti i miei gusti. È dolce, salato, croccante. Ci sono i sottaceti. È molto buono".

"Il birmano è una novità qui. La gente è entusiasta di provare le novità", dice Natcha Kijjullajarit Friel, co-proprietaria di Tuk Tuk Saigon, ristorante che ha aperto le sue porte durante il Mondiale. Con l'arrivo di tifosi da tutto il mondo, anche l'offerta gastronomica è diventata decisamente più internazionale.

"Il mercato alimentare si è ampliato - dice Kijjullajarit Friel -. C'è più varietà. Inoltre Tuk Tuk Saigon non si limita al cibo. Noi portiamo l'ambiente. Ci procuriamo le decorazioni dalla Thailandia e dal Vietnam per far sì che chi viene si goda l'ambiente, oltre alla qualità del cibo che portiamo in tavola".

Dopo aver provato tre cucine in un unico ristorante, abbiamo provato anche tre ristoranti sotto lo stesso tetto. Il tour di degustazione nasce da un'idea del food blogger Terry Booth. "Il cibo ci ha portato qui, ma siamo anche riusciti a creare una comunità - dice Booth, fondatore del Doha Food Project -. Quindi sì, il cibo è molto importante, ma lo è anche divertirsi e conoscere nuove persone. Uno di questi tour è noto come Foodies on the Go: si va in tre ristoranti diversi in una strada o in una zona. L'altro è 'Foodies under one roof', come qui al Westin, dove andiamo in tre ristoranti diversi, ma all'interno dell'hotel".

Nel corso della notte Terry fa il giro dei ristoranti, per assicurarsi che i clienti siano soddisfatti. Ha iniziato a fare il food blogger tre anni fa. "Lo faccio per divertimento - dice Booth -. È una passione che mi diverte. Porto gli ospiti fuori dalla loro zona di comfort, facendogli conoscere zone di Doha di cui ignoravano l'esistenza. Così si fidano di me. Inoltre sto cercando di aiutare altri ristoranti, soprattutto quelli più piccoli, portando da loro persone che non li hanno mai sentiti nominare".

Portare il Sud America a Doha

Negli ultimi anni la cucina peruviana ha conquistato il mondo culinario, sia per quanto riguarda le tendenze gastronomiche sia per quanto riguarda la ristorazione di alto livello. Il ristorante Coya, a Doha, lo sta facendo a modo suo. Quando la gente pensa alla cucina peruviana, pensa al ceviche e alla quinoa. Ma c'è molto di più. Abbiamo incontrato il capo chef, Hasan Kayabasi, per saperne di più sulla rapida ascesa della cucina peruviana.

"Il ceviche rappresenta il Perù, ma c'è molto di più: 3.000 tipi diversi di patate, quasi un centinaio di tipi di mais - dice Kayabasi -. E prima del XVI secolo, in Europa e in Oriente, non sapevamo cosa fosse la patata. È originaria del Perù. Anche il peperoncino è specifico del Perù. In Perù è presente in quasi tutto ciò che si cucina".

Ma cosa rende speciale la cucina peruviana? "La prima cosa è la ricca diversità del Perù: è fortemente influenzato dai giapponesi, dai cinesi e dagli europei - dice Kayabasi -. Il tutto è stato mescolato nel corso degli anni nello stile peruviano. Le ricette e i prodotti di Giappone e Cina hanno creato nuovi stili: la cucina chifa, che si trova solo in Perù, nasce dall'influenza delle tecniche di cottura cinesi sulla cucina peruviana, mentre quella nikkei dall'influenza della cucina giapponese. Negli ultimi 20 anni c'è stata un'esplosione di ristoranti peruviani nel mondo, grazie alla sua diversità e alla sua ricchezza".

Un barbecue interattivo

Dal Perù alla Corea del Sud. Il ristorante Yee Hwa è uno dei più popolari in città: i clienti vengono qui soprattutto per gustare il barbecue coreano. Lo stile coreano di grigliare la carne è una delle nuove tendenze: molti lo definiscono un'esperienza culinaria interattiva. Il barbecue coreano è sempre stato popolare in Corea del Sud ma, con l'ascesa globale della musica pop e delle serie tv coreane, è diventato popolare anche a livello internazionale.

Barbecue coreano al Yee Hwa di Doha, in Qatar Euronews

Yee Hwa ha aperto per la prima volta i battenti in Qatar nel 1998, anni prima che la Corea diventasse trendy. Oggi Seung Moon porta avanti l'attività avviata dai genitori. "Il barbecue coreano è diverso, tutti i commensali sono coinvolti - dice Seung Moon -. La nostra carne è tagliata a fette sottili, in modo che si cuocia facilmente e al proprio ritmo. Offriamo anche una varietà di contorni".

Delizie malesi

Dalla Corea del Sud al sud-est asiatico, dal barbecue al comfort food: Mama Rozie è un ristorante con un ampio menu di cucina malese e indonesiana, con diversi piatti fatti in casa.

Nata in Malesia, Mama Rozie è arrivata in Qatar con la famiglia nel 1996. Poco tempo dopo ha iniziato a cucinare per i suoi connazionali senza famiglia, in modo da farli sentire a casa. Grazie al sostegno della sua comunità ha ampliato quella che era iniziata come un'attività casalinga, fino a diventare un ristorante.

Un piatto di noodle con gamberi al ristorante Mama Rozie di Doha, in Qatar Euronews

Rendang di manzo, laksa e satay sono alcuni dei piatti nazionali della Malesia, tra i più popolari al ristorante Mama Rozie. Alcuni dei piatti hanno il sapore di casa, perché sono fatti a mano.

Non lontano da Mama Rozie c'è Polka, il primo e unico ristorante polacco del Qatar. Magda Lux lo ha aperto alla fine del 2022: le mancava il cibo polacco, ma voleva anche condividere con gli altri un pezzo della sua cultura, dal cibo alle decorazioni. "Sembra un piccolo museo - dice Magda -. Abbiamo fatto quasi tutto a mano e abbiamo costruito molte cose con il legno".

Il cibo polacco non si limita ai pierogi o ai ravioli. Il menu di Polka promette un'esperienza culinaria tipica di un fine settimana in Polonia. "Abbiamo quello che qui chiamiano cavolo schiacciato. In Polonia lo chiamiamo 'golumpki' - dice Magda -. È cavolo arrotolato con carne e riso. E questo è qualcosa di simile a una pizza. Noi la chiamiamo 'zapiekanka'. È deliziosa".

Magda e il suo chef provano in continuazione nuove ricette per ampliare il menu del ristorante. "Per me la cosa più importante è condividere la mia cultura - dice Magda -. Condividere la cultura attraverso il cibo è la cosa che più mi rende felice".