La sostenibilità al centro dell' economia del Qatar

Scoprite comei il Qatar sta rendendo il suo futuro sostenibile per le generazioni a venire: da un sito di sperimentazione solare all'avanguardia a iniziative di sensibilizzazione ambientale.

Unirsi nella lotta contro il cambiamento climatico e dare alle generazioni future la possibilità di intraprendere azioni significative: Il Qatar sta ponendo la sostenibilità in primo piano nella sua strategia di crescita economica. Le iniziative comprendono investimenti nell'energia solare, la creazione di un approvvigionamento sostenibile di cibo e acqua e l'organizzazione di iniziative di pulizia che preservano il patrimonio del Paese e aumentano la consapevolezza ambientale.

Perfezionare la tecnologia dell'energia solare

Uno degli impegni del Qatar è quello di ridurre le emissioni di gas serra del 24% e di utilizzare il 20% dell'energia attraverso l'energia solare entro il 2030. Ma come fa un Paese con così tanto sole a sfruttare questa energia? L'Istituto di ricerca sull'ambiente e l'energia del Qatar si sta occupando del caso.

L'impianto di test solari all'aperto del QEERI è un sito molto vasto, dove Ben Figgis va a lavorare ogni giorno. Lui e il suo team si occupano di tutte le ricerche sull'energia solare che il QEERI conduce in questo sito, per trovare i modi migliori per sfruttare il sole.

"Questi pannelli solari che vedete dietro di me", ci dice mentre mostra l'impianto - "basta metterli al sole e i diodi di silicio iniziano a produrre energia . È davvero uno dei miracoli della scienza dei materiali. Quindi, quello che vogliamo fare è testare tutte le diverse tecnologie, perché il loro rendimento in un clima potrebbe essere diverso da quello in un altro clima".

L'industria solare del Qatar è cresciuta rapidamente negli ultimi anni, grazie a miliardi di dollari di investimenti nelle energie rinnovabili. Questi pannelli solari fanno parte di un impianto di 35.000 m2 , un banco di prova per ciò che alimenterà l'economia del Qatar in un futuro più pulito e più verde.

Affrontare la polvere

In Qatar il sole splende tutto l'anno, con i mesi estivi che hanno fino a 14 ore di luce. Ma questo non significa necessariamente che l'energia solare sia facile da ottenere.

"Una delle maggiori sfide da affrontare per l'energia solare qui in Qatar e nella maggior parte delle regioni desertiche è la polvere", dice Figgis. "Le misurazioni che abbiamo effettuato mostrano che se non si puliscono i pannelli solari ogni mese, questi perderanno circa il 15% della loro potenza solo a causa della polvere".

È qui che entrano in gioco i robot pulitori. Ogni due giorni danno una spolverata ai pannelli. Allo stesso tempo, vengono raccolti dati sull' efficienza nel mantenere i pannelli solari in funzione.

Test di stress

Ma anche i robot a volte sbagliano e possono graffiare i pannelli mentre cercano di pulirli. Ecco perché la struttura interna di QEERI è importante quanto il sito esterno. Dai test di pressione all'emulazione di condizioni meteorologiche estreme, un laboratorio sottopone i pannelli solari a molteplici prove per determinarne la durata e l'efficienza e, in ultima analisi, contribuire all' immissione sul mercato.

"Uno dei nostri progetti è lo studio dell'effetto dell'abrasione e dei graffi sull'efficienza", ci spiega. "L'effetto principale di questi graffi è la luce trasmessa dal vetro. Se c'è un vetro, un graffio può diffondere e disperdere la luce e questo può avere un impatto sull'efficienza perché si riduce la luce".

Sulla scorta dei dati del QEERI ,provenienti da entrambi i laboratori, il futuro a energia solare del Qatar appare luminoso.

Tracciare un futuro sostenibile

Il centro di ricerca e advocacy della Qatar Foundation, Earthna, è stato lanciato solo l'anno scorso, ma ha già fatto passi da gigante nel mondo della sostenibilità e della ricerca ambientale. Il suo ruolo è quello di tracciare il futuro sostenibile del Qatar e ha iniziato a farlo con il primo summit Earthna, come spiega il direttore esecutivo Gonzalo Castro de la Mata.

"È stato un primo evento meraviglioso", dice. "Lo chiamiamo Earthna Summit ed è la prima volta che si tiene un incontro sulla sostenibilità per gli ambienti caldi e aridi. L'importanza è data dal fatto che la sostenibilità, per questo tipo di climi, significa qualcosa di molto diverso. Non si tratta di Paesi tropicali. Non sono paesi temperati. Non abbiamo foreste e non abbiamo acqua. Quindi, gli impatti del cambiamento climatico saranno molto gravi. Ma questi Paesi sono anche parte della soluzione, perché molti di loro sono produttori di idrocarburi, che concorrono a una transizione energetica di cui abbiamo bisogno per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi".

Usare la tecnologia per garantire la sicurezza alimentare

Due grandi questioni che riguardano lo sviluppo sostenibile sono la sicurezza alimentare e la scarsità d'acqua, entrambe gestite con successo dal Qatar. Che cosa possono imparare altri Paesi delle regioni calde e aride dalle politiche del Qatar?

"La sicurezza alimentare è una sfida enorme", afferma Castro de la Mata. "E naturalmente, se non si dispone di acqua, è ancora più difficile. Il Qatar ha introdotto una tecnologia per migliorare la propria produzione alimentare, e ci sono molte lezioni che possono essere esportate in altri Paesi. Ma le soluzioni devono essere mirate per ciascun ecosistema e per ciascun tipo di terreno. Credo che in questo senso sicurezza alimentare non significhi solo coltivare il proprio cibo, ma anche essere in grado di fare affidamento sull'approvvigionamento da altri Paesi. Quindi, avere rotte commerciali e la possibilità di commerciare è molto importante per la sicurezza alimentare".

Negli ultimi anni abbiamo visto un numero crescente di giovani che si sono impegnati ad intervenire sulla crisi climatica. Earthna come sta aiutando ad amplificare le loro voci?

"Durante il vertice abbiamo avuto un paio di sessioni con i giovani e abbiamo ascoltato le loro voci" - dice Castro de la Mata - e sono stati molto categorici su che pianeta vogliono ereditare e su come proporre le loro soluzioni. Quindi, i giovani sono sicuramente parte della soluzione. I giovani mantengono alta la pressione e credo sia molto importante che la generazione attuale, quella che sta governando il mondo, ascolti queste voci".

Sensibilizzazione ambientale

Il Doha Environmental Actions Project, o meglio conosciuto come DEAP, sta facendo in modo che le spiagge e i siti del patrimonio del Qatar rimangano puliti e in buone condizioni per le generazioni a venire. I volontari stanno assumendo un ruolo di primo piano nella sensibilizzazione ambientale del Paese.

Di recente, più di 100 volontari hanno partecipato a una pulizia della bellissima spiaggia del sito archeologico di Al Zubarah. Questi oltre 100 volontari non sono qui per divertirsi al sole. Sono qui per lavorare, sporcarsi le mani e ripulire la spiaggia.

"Lo facciamo da 5-6 anni", spiega Jose Saucedo, direttore del Doha Environmental Actions Project. "E in tutto questo tempo abbiamo mobilitato 11.000 volontari, quasi tutti studenti. Oggi potete vedere che ci sono studenti universitari e delle scuole elementari che si uniscono a noi, famiglie e aziende. Tutti fanno parte di questo grande movimento che abbiamo creato nel corso degli anni".

L'inquinamento da plastica è una delle principali preoccupazioni a livello globale. Ogni anno, 11 milioni di tonnellate di rifiuti plastici finiscono negli oceani. La speranza è che ogni singola pulizia delle spiagge aumenti la consapevolezza ambientale in Qatar. Ecco perché l'organizzazione locale esorta i volontari a non lasciare dietro di sé altro che impronte.

"Abbiamo raccolto 180.000 chili di rifiuti", dice Saucedo. "Abbiamo rimosso così tanti rifiuti ... Dalle mangrovie, dalla strada, dalla spiaggia, dai siti del patrimonio culturale".

Ogni paio di mani è utile. Athba Al Bassam ha portato con sé sua figlia per dimostrare come insieme si possa fare la differenza .

"Oggi c'è vento, ma vogliamo essere qui per aiutare l'ambiente e per pulire la spiaggia di Al Zubarah - dice -È molto facile per le persone capire, una volta sul posto, che la sfida dell'inquinamento da plastica e del littering è reale. E' facile parlarne solo dopo aver visto come appare il luogo, come lo abbiamo lasciato, piuttosto che convincere qualcuno di quanto sia grave senza mostrare il contesto".

Trasformare la spazzatura in arte

Un modo per far pensare al cambiamento è l'arte. Alcune delle bottiglie raccolte durante le precedenti pulizie sono state utilizzate per i Learning Days di Doha.

"Abbiamo un mucchio di oggetti raccolti sulle spiagge che circondano il Qatar", spiega Elizabeth Kennedy, assistente del direttore della Qatar Academy di Doha. "E i nostri studenti si attiveranno per realizzare un'opera d'arte collettiva. Faranno un dugongo e una tartaruga".

L'opera d'arte ispirata agli animali è intenzionale: "Le nostre terre vengono danneggiate e questo ha un impatto non solo sugli animali del Qatar: abbiamo bellissimi squali balena qui, abbiamo i nostri bellissimi dugonghi e le nostre tartarughe marine che nidificano. E a volte, quando vedono sacchetti di plastica galleggiare nell'acqua, li scambiano per meduse. Penso che abbiamo il dovere di agire e di assicurarci di lasciare la Terra in un posto migliore".

Prendere posizione sulla plastica monouso

Questo messaggio è stato sentito forte e chiaro dagli studenti. 'Activists in Action' è stata avviata da un gruppo di studenti di quinta che volevano vietare la plastica monouso in Qatar, una posizione che è stata poi abbracciata dall'intera scuola.

"Dalla ricerca che abbiamo fatto, vietare i sacchetti di plastica è un passo enorme per impegnarsi a favore di un ambiente sano", dice Sara Aldosari, studentessa di grado 6 dell'accademia. "Perché se si vuole avere un ambiente sano, non lo si può avere con la plastica usa e getta che rimane sul pianeta per molto più tempo di quanto la si usi. Quindi, non è giusto nei confronti delle altre persone e nemmeno degli animali".

Tornando ad Al Zubarah, il dottor Ferhan Sakal, responsabile degli scavi dei Musei del Qatar, è un habitué della pulizia delle spiagge e spera di vedere ancora più facce nuove la prossima volta.

"È un'ottima iniziativa che può essere ulteriormente sviluppata in Qatar", afferma. "Abbiamo raggiunto un obiettivo molto bello, che consiste nell'effettuare periodicamente le pulizie, aiutando così i siti del patrimonio culturale a essere puliti, ma anche sensibilizzando il Paese sul problema ambientale a livello globale. Non è un problema del Qatar, è un problema globale che dobbiamo risolvere".