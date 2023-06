Il Qatar sta riportando in vita i siti del suo patrimonio culturale

In questa puntata di Qatar 365 scopriremo come il Qatar sta preservando i siti del suo patrimonio culturale, trasformando un antico insediamento in un'attrazione turistica

In questo episodio di Qatar 365 vedremo cosa sta facendo il Qatar per preservare i principali siti del suo patrimonio culturale e la sua natura, e incontreremo coloro che si prendono cura dei tesori nazionali del Paese.

Nel nord del Qatar è in corso un piano per trasformare Al Mafyar, un vecchio insediamento abbandonato, in una moderna attrazione turistica, rimanendo però fedeli alla forma originale. Un tempo fiorente insediamento, Al Mafyar è stato abbandonato circa 50 anni fa. Da allora, nessuno si è più preso cura degli edifici.

Ma le cose stanno per cambiare. Il Qatar Museums ha grandi progetti per ringiovanire questo villaggio e trasformarlo nuovamente in un centro di importanza culturale, usando lo scheletro del vecchio insediamento.

Al Mafyar sarà trasformato in un'attrazione turistica con attività culturali eco-compatibili. Inoltre, ospiterà un museo all'aperto. Il team di progettisti che ha realizzato questa visione dice di ispirarsi alla storia del villaggio. La decisione di riqualificare il sito non è stata presa a cuor leggero.

L'antico insediamento di Al Mafyar Euronews

"La mia prima priorità è assicurarmi che i reperti archeologici non vengano danneggiati, perché molti di questi villaggi si trovano sopra o accanto a rovine più antiche, che sono completamente sotto terra. Dobbiamo assicurarci che queste aree siano protette - dice Rob Carter di Qatar Museums -. Ci sono alcuni siti ed edifici in cui un intervento non sarebbe appropriato. In altri casi, se non lo si facesse, queste cose crollerebbero comunque e scomparirebbero, diventando reperti archeologici. Quindi, tanto vale sfruttarli e servirsi al meglio dell'ambiente naturale".

La natura in cui sorge il villaggio è stata una fonte di ispirazione per i designer. "L'ispirazione del progetto Al Mafyar deriva dalle finiture esistenti e dalla natura in cui è immerso - dice Omar Merhebi, designer di G Interiors -. Uno di questi elementi è la lavanda marina, o Hosama Baha, un fiore che utilizziamo come ispirazione per creare la combinazione di colori del marchio. Ogni nuovo materiale introdotto nel progetto si fonderà con il contesto naturale, come il design del pavimento del terrazzo che si ispira alla consistenza della sabbia circostante".

I lavori inizieranno a trasformare questi progetti in realtà, dando nuova vita ad Al Mafyar e offrendo ai cittadini un sguardo sulla vita tradizionale delle generazioni passate.

L'impatto del cambiamento climatico sul Qatar

Continuiamo il nostro viaggio non lontano da Al Mafyar, dove la terra incontra il mare. Come altri Paesi a bassa quota, a rischio per l'innalzamento del livello del mare, anche il Qatar è soggetto agli effetti del riscaldamento globale. Ho accompagnato il dottor Essam Heggy, scienziato dell'Istituto di ricerca sull'ambiente e l'energia, in uno dei suoi recenti viaggi sul campo, per scoprire perché l'impegno contro il cambiamento climatico è così importante.

Una parte del territorio del Qatar si trova sotto il livello del mare Euronews

"Molte persone pensano che il cambiamento climatico avvenga in altri luoghi, come il Polo Nord e il Polo Sud, con lo scioglimento dei ghiacci e tutto il resto - dice Heggy -. Tendono a pensare che nel deserto, solo perché è piatto, non stia accadendo nulla. Ma questa torre di comunicazione non è stata costruita sul mare. Si trovava nell'entroterra, come quella che vediamo lì, ad almeno cento metri dal lungomare. Ora l'acqua ha raggiunto la base della torre e la sta facendo sprofondare in mare poco alla volta".

Cosa succederà tra un paio d'anni nel punto in alcune zone costiere del Qatar? "Considerando la tendenza, parliamo di un avanzamento del mare che va dai due ai sette metri all'anno - dice Heggy -. Significa che tra cinque anni il punto in cui ci troviamo non ci sarà più". Cosa si può fare, dunque, per fermare questo fenomeno o per assicurarsi che non cambi il paesaggio del Qatar più di quanto non abbia già fatto? "L'unico modo per mitigare questo fenomeno è usare scienza e tecnologia - dice Heggy -. Il cambiamento climatico non è una fatalità. La scienza può cambiare la nostra capacità di mitigare il cambiamento climatico".

Dagli oggetti in metallo alle pergamene in pelle: l'importanza dei restauratori

Tra gli sforzi per la conservazione del Qatar c'è anche il restauro di antichi manufatti, trovati dagli archeologici in vari siti in tutto il Paese. Tutto questo ci porta qui, al Museo di Arte Islamica, nel cuore della capitale Doha. Abbiamo avuto il permesso di incontrare la squadra che prepara questi oggetti storici per l'esposizione.

Un libro rilegato in pelle dalla Spagna islamica del XIII secolo, una spada del IX secolo del periodo Khazar Khaganate. Un monumentale pannello in stucco dalle Persia del XII secolo: sono solo alcuni delle migliaia di oggetti storici conservati al Museo d'Arte Islamica. È un miracolo che questi manufatti siano durati nei secoli. Il museo si preoccupa di preservarli per le generazioni a venire.

Che si tratti di vetro, legno, tessuti, metalli o carta, c'è un esperto specializzato nella cura di ogni manufatto: i restauratori contribuiscono a garantire la conservazione di questi oggetti storici, che siano esposti o meno. Serhat Karakaya si prende cura dei metalli del museo: ci mostra un progetto di restauro che ha completato di recente.

Un restauratore al lavoro su un antico piatto di legno Euronews

"Si tratta di una figura di uccello in lega di rame, risalente all'XI o XII secolo d.C. Molto probabilmente veniva usata per conservare i liquidi o a fini decorativi - dice Karakaya -. Prima che iniziassi i trattamenti, era davvero in cattive condizioni, con una crepa molto profonda sul collo".

Il restauro ha richiesto molto tempo, ma ora il pezzo è pronto per essere presentato al pubblico. "Il lavoro più importante è stato quello delle decorazioni, che non erano molto visibili a causa della corrosione - dice Karakaya -. Dopo il trattamento le decorazioni gialle sono più visibili e hanno un aspetto più gradevole".

In un'altra parte del laboratorio Stefan Masarovic, esperto di pietra e legno, sta esaminando un pezzo appena ricevuto. "L'oggetto che vedete davanti a me è un grande piatto di legno - dice Masarovic -. Proviene dall'India. La cosa interessante è che si tratta di un piatto di legno dipinto. Si può vedere lo strato di policromia. Finora ho individuato quattro colori: l'arancione, il rosso, il verde e il nero".

Lavorare con il legno può essere impegnativo, soprattutto quando si tratta di una corsa contro la natura. "Il legno, in quanto materiale organico, può decadere molto più velocemente dei materiali inorganici. Ed è molto sensibile all'umidità - dice Masarovic -. Può essere attaccato da muffe o insetti che mangiano il legno. Per questo può subire danni irreversibili".