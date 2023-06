Il Santuario di Al Maha sta portando avanti un progetto per reintrodurre nel suo habitat l'orice bianco, estinto in natura negli anni '70, mentre la Casa dei Panda, vicino a Doha, ospiterà i primi due panda giganti del Medio Oriente

In questo episodio di Qatar 365 vedremo cosa sta facendo il Qatar per proteggere gli animali a rischio di estinzione. Tra questi c'è l'orice bianco d'Arabia, presente in gran parte della penisola arabica fino agli anni '70, quando si è estinto in natura.

A mezzo'ora da Doha, nella riserva naturale del Santuario di Al Maha gestita dal governo, è in corso un progetto per reintrodurre in natura di questo abitante del deserto. "Cerchiamo di proteggerli da un'eccessiva interazione umana perché il processo per il loro reinserimento in natura è appena iniziato - dice Andrea Dogliero, uno dei veterinari che lavorano al progetto -. Dobbiamo selezionare degli orici che siano in grado di sopravvivere in natura senza l'interazione dell'uomo".

Dopo la sua estinzione in natura, è stato necessario un piano di conservazione internazionale, l'Operazione Oryx, per reintrodurre in sicurezza la specie in una popolazione selvatica gestita.

"La femmina di orice ha un periodo di gestazione di quasi nove mesi. Quindi non possono avere più di una gravidanza all'anno - dice Idmour Merza, un altro dei veterinari che lavorano qui -. Immagino che in passato ne venissero catturati a centinaia durante la stagione di caccia. Quindi, facendo un semplice calcolo, l'orice non era in grado di tenere il passo con il ritmo della caccia".

L'orice bianco d'Arabia si era estinto in natura negli anni '70 Euronews

Il Santuario di Al Maha ospita tra i 3.000 e i 3.500 orici. Quelli sparsi in tutto il Paese sono circa 18.000. "L'obiettivo di questo Paese, come di tutto il Medio Oriente, è quello di reintrodurre l'orice bianco in natura, perché non ha senso continuare ad allevarli - dice Dogliero -. All'inizio era in pericolo critico perché era estinto in natura. Ora è vulnerabile solo perché ce ne sono troppi in cattività".

Molte cose sono cambiate dall'ultima volta che l'orice era libero in natura, negli anni '70. Oltre a ricevere pasti regolari, vengono anche vaccinati per le malattie comuni tra gli animali domestici. "Le principali minacce sono le infezioni, le malattie che potrebbero essere trasmesse dagli animali domestici all'orice - dice Dogliero -. Forse la sfida principale è l'elevata urbanizzazione del Paese. Quindi i problemi ambientali e la pressione del cambiamento climatico".

"Questi animali, pur essendo selvatici o semi-selvatici, sono molto suscettibili allo stress - aggiunge Merza -. Se li si fa correre troppo, svilupperanno quella che chiamiamo miopatia da stress. In realtà si riprendono abbastanza bene se non compromettiamo il loro sistema immunitario. Hanno una buona capacità di autoguarigione con l'aiuto dei nostri farmaci".

I medici sperano di riuscire, un giorno, a disintossicare gli orici dai farmaci, in modo che siano in grado di cavarsela da soli. "Sogno davvero di rivedere questa creatura nel suo ambiente - dice Dogliero -. Alcuni bambini non hanno mai visto un orice e non sanno di cosa stiamo parlando. Il nostro obiettivo è quello di mostrargli questa maestosa creatura".

Immergersi nella natura per la foto perfetta

Ho una macchina fotografica, sono pronto a viaggiare: è il motto del fotografo naturalista Hamad Al Khulaifi. È così dedito a documentare gli animali del posto che spesso trascorre giorni, settimane, persino anni, in attesa di ottenere lo scatto perfetto. Mi sono unito ad AlKhulaifi durante una recente spedizione, per scoprire perché fotografare la fauna selvatica è diventata la sua passione.

Al Khulaifi ha iniziato a fotografare gli animali poco più di cinque anni fa, con la speranza di catturarne i movimenti in modo artistico. Come è nato questo approccio?" Quando ho iniziato a fotografare gli uccelli scattavo normalmente, come gli altri fotografi, cercando di ottenere lo scatto migliore con uno sfondo sfocato, e di mostrare il colore di questi uccelli - dice Al Khulaifi -. Ma questi uccelli hanno una vita, una vita misteriosa. Volano, combattono, mangiano, si riproducono, tutte cose che voglio mostrare in un'unica immagine, in modo che possiate immaginare cosa fa questo uccello. Così, comincerete a pensare e a chiedervi se c'è una storia dietro questa foto, quindi è una buona cosa saperne di più su questi uccelli".

Il fotografo Hamad Al Khulaifi trascorre giorni, settimane, persino anni, in attesa di ottenere lo scatto perfetto Euronews

I fotografi cercano di conquistare la fiducia degli animali per ottenere scatti migliori. Come ci riescono? "Bisogna essere vicini a questi uccelli per poterli fotografare bene - dice Al Khulaifi -. Se non si crea un rapporto di fiducia, non è possibile avvicinarsi. Per questo motivo è necessario andare e rimanere fermi per qualche ora, finché l'uccello non sarà sicuro che non gli farete del male, che non lo minaccerete e che non creerete alcun pericolo per loro".

Il Qatar accoglie più di 400 specie di uccelli migratori ogni anno. Da dove vengono e dove vanno? "Il Qatar è un Paese piccolo, ma si trova sulla rotta di questi uccelli che vengono dal nord, dall'Europa, e si dirigono verso sud, verso l'Africa - dice Al Khulaifi -. Quindi molti uccelli vengono in Qatar a svernare. Ogni anno registriamo tra 5 e 7 nuove specie. Il numero continua a crescere. Due anni fa abbiamo registrato 375 specie di uccelli, mentre ora ne abbiamo oltre 400. Ogni anno osserviamo nuove specie".

Una nuova casa per i panda

A a 50 chilometri da Doha è stato creato il primo parco per i panda del Medio Oriente. Qui vivono Thuraya e Suhail, due panda giganti donati al Qatar da un centro di conservazione in Cina. Sono nati nella provincia cinese del Sichuan, ma per i prossimi 15 anni vivranno qui, nella Casa dei Panda del Qatar. Dalla struttura dell'edificio ai recinti al suo interno: gli architetti e il team di allevatori hanno prestato attenzione a ogni dettaglio.

"Il design della Casa dei Panda si ispira al loro habitat, una montagna del Sichuan: in Cina i panda vivono in montagne con foreste di bambù - dice Cissy Kuo, curatrice della Casa dei Panda -. Quindi, la forma imita una montagna del Sichuan. Durante la costruzione dell'edificio ci siamo assicurati di poter regolare la temperatura e di poterla modificare in modo da imitare le quattro stagioni, perché stanno al chiuso tutto l'anno".

Suhail e Thuraya vivranno per 15 anni nella Casa del Panda in Qatar Euronews

Camminando nella Casa dei Panda, salta all'occhio l'enorme quantità di spazio che ogni panda ha a disposizione per muoversi e giocare. I loro recinti sono stati progettati per imitare il loro habitat naturale. Suhail e Thuraya possono usufruire anche di spazi separati. "Sono animali solitari - dice Kuo -. In natura vivono da soli, ogni panda ha il proprio territorio, che è piuttosto grande e non si sovrappone. Quindi, per preservare questo aspetto, è necessario separarli".

Suhail e Thuraya si incontreranno un solo giorno all'anno, per cercare di aumentare la popolazione della loro specie. "La femmina di panda ovula solo un giorno all'anno - dice Kuo -. Quindi la squadra di allevatori deve osservare i cambiamenti per capire quando è arrivato quel momento. Lavoriamo insieme al team di veterinari in modo scientifico: monitoriamo i cambiamenti ormonali con il prelievo di sangue o la raccolta di urine, in modo da individuare quel giorno. Poi faremo del nostro meglio per cercare di farli riprodurre".

Gli sforzi per proteggere i panda sono diventati un esempio per altre iniziative di conservazione. Nel 2021 i panda giganti sono stati dichiarati non più in pericolo, ma restano vulnerabili. "È il merito degli sforzi a livello globale - dice Kuo -. I Paesi che hanno i panda conducono ricerche. Noi ogni anno condividiamo i nostri risultati, le nostre tecniche di allevamento e le nostre scoperte come tutti gli esperti, in modo da poter imparare di più sui panda".