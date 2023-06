Diritti d'autore Michael Sohn/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Stoltenberg esclude un invito formale all'Ucraina per aderire alla Nato al prossimo vertice di Vilnius - Diritti d'autore Michael Sohn/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Cristiano Tassinari Di Gianluca Martucci

Il Segretario generale della Nato chiarisce che "non c'è una discussione a riguardo" e che sono in corso le consultazioni per decidere i passi per avvicinare l'Ucraina all'Alleanza

L'Ucraina entrerà nella Nato, "ma non posso annunciarvi quali saranno i risultati" del vertice di Vilnius dell'11 e 12 luglio. Il Segretario Generale della Nato, il norvegese Jens Stoltenberg, lascia aperte tutte le possibilità sull'esito della decisione dei 31 membri della Nato sul destino dell'Ucraina nell'Alleanza Atlantica. Rispetto alla prospettiva che venga annunciato un invito formale a Kiev già a Vilnius, tuttavia, l'ex primo ministro norvegese ha chiarito che non c'è una alcuna discussione tra i Paesi a riguardo e che "ci sono consultazioni continue" sui passaggi ulteriori per avvicinare l'Ucraina alla Nato. Stoltenberg: "Andiamo verso la direzione giusta". (Berlino, 19.6.2023) Markus Schreiber/Copyright 2023 The AP. All rights reserved Uno smacco per il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: come reagirà? In conferenza stampa a margine di un incontro bilaterale a Berlino con il Cancelliere tedesco, Olaf Scholz, Stoltenberg ha comunque ribadito la necessità di includere presto Kiev nella famiglia delle nazioni democratiche. "La Nato è e rimane il garante centrale e cardine della nostra sicurezza collettiva.

Useremo gran parte della Bundeswehr per la difesa delle aree vulnerabili dell'Alleanza". Olaf Scholz 62 anni, Cancelliere della Germania, dal dicembre 2021 Laconico sulla questione, invece, il capo del governo federale tedesco, che si è limitato a ribadire il sostegno all'integrità del Paese e l'appoggio fornito dalla Germania alla dichiarazione dei leader della Nato di Bucarest, che già nel 2008 esprimevano la volontà di avere Kiev nell'Alleanza. Porte ancora chiuse per l'Ucraina. (Berlino, 19.6.2023) Odd Andersen/AFP or licensors Ma tra i capi di Stato e di governo è chiara la consapevolezza che l'Ucraina non potrà fare il suo ingresso nella Nato fino a quando la guerra imperverserà nel suo territorio. Questa ipotesi farebbe scattare in automatico l'a****rticolo 5 del Trattato del Nord Atlantico, che obbliga i membri della Nato a intervenire in caso di attacco armato contro uno di loro. Stoltenberg a Biden: "L'Ucraina sta avanzando". Putin: "Stiamo distruggendo l'arsenale ucraino"

La Nato: "L'Ucraina guadagna terreno, ma ha ancora bisogno di noi"

Quale successore alla guida della Nato? Stoltenberg e i leader di altri Paesi (come la Polonia, i Paesi baltici e quelli scandinavi, direttamente esposti alla minaccia russa) sono favorevoli affinchè si indichi a Kiev un percorso a tappe per l'adesione. Ma c'è una convinzione comune: "La Nato non diventerà parte del conflitto", che "potrà durare ancora a lungo", ha aggiunto Scholz. "L'Ucraina ha il diritto di liberare la propria terra e ora è in corso una controffensiva.

Più terra gli ucraini riusciranno a liberare, più forte sarà la loro posizione al tavolo dei negoziati". Jens Stoltenberg norvegese, 65 anni, Segretario Generale della Nato dal 2014 Il Segretario Generale Stoltenberg ha anche apprezzato gli sforzi della Germania per raggiungere una spesa militare pari almeno al 2% del Pil. "Il 2% destinato alla Difesa non è la soglia limite, è il minimo", ha detto il Segretario Generale della Nato, dopo essere stato rassicurato da Scholz sul completamento di questo obiettivo da parte di Berlino. Gli occhi sono puntati sulla capacità della Germania di centrare l'obiettivo, ma il Cancelliere si è difeso da chi lo critica di inerzia: "Il rafforzamento delle capacità di difesa della Nato dipende dal raggiungimento di questo obiettivo da parte di tutti e i progressi della Germania negli ultimi mese per farlo sono evidenti", ha concluso Scholz.

Condividi questo articolo Copia e incolla il codice embed del video qui sotto: Copia

Condividi

Tweet

Condividi

send

Condividi

Tweet

Condividi

send

More Hide Send

Condividi

Send

Condividi

Hot Topic

Scopri di più su :

Olaf Scholz