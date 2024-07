Di Euronews

Le artiste Claudia Balsters e Hannah Goldstein hanno curato la mostra visitabile fino all'8 settembre alla Willy Brandt Haus di Berlino. Nelle opere le vite delle donne della resistenza contro il nazismo

PUBBLICITÀ

Una mostra per mettere in luce il ruolo svolto dalle donne della resistenza durante il nazismo: "Non tu sola - donne nella resistenza", curata dalle artiste Hannah Goldstein e Claudia Balsters, è visitabile fino all'8 settembre alla Willy Brandt Haus di Berlino. Un omaggio a tutte le donne che hanno combattuto senza armi e che sono riuscite a portare avanti il loro grido.

L'esposizione, che celebra anche l'80esimo anniversario dell'attentato fallito ai danni di Adolf Hitler del 20 luglio del 1944, presenta fotografie, collage, installazioni e video dell'epoca di chi si ribellò al regime nazista.

Le storie delle donne della resistenza

Tra le storie raccontate anche quella di Annedore Leber, combattente della resistenza berlinese e vedova di Julius Leber, politico del Partito Socialdemocratico di Germania al Reichstag dal 1924 al 1933. Annedore partecipò alla resistenza insieme al marito, condannato a morte il 20 ottobre 1944 e giustiziato il 5 gennaio 1945 a Berlino nella prigione di Plötzensee.

La mostra capita anche in un periodo in cui sono aumentati gli episodi di antisemitismo, compresi gli atti vandalici contro memoriali dell'Olocausto in Germania.