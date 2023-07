Nato, Stoltenberg rimarrà segretario generale per un altro anno

Di Euronews

Il norvegese Jens Stoltenberg rimarrà alla testa dell'Alleanza atlantica fino al 1 ottobre 2024.

Il norvegese Jens Stoltenberg, alla testa della Nato dal 2014, rimarrà in carica per un altro anno, fino al 1 ottobre del 2024. L'annuncio è arrivato a pochi giorni dall'avvio di un summit particolarmente importante per l'Alleanza atlantica, che si terrà a Vilnius l'11 e il 12 luglio e sarà dedicato alla situazione in Ucraina.

In un tweet, il segretario generale della Nato si è detto onorato per la decisione delle nazioni alleate, che già avevano accordato una prima proroga di un anno, nel 2022. In realtà, la decisione riflette anche l'assenza di un consenso tra i Paesi membri sul nome di un possibile successore.

Numerose le congratulazioni per la proroga

Numerose le congratulazioni giunte a Stoltenberg da parte delle nazioni dell'Alleanza atlantica. Tra queste quelle del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Ma anche l'Ucraina, che ambirebbe ad entrare a far parte della Nato, ha accolto con favore la decisione di mantenere in carica per un altro anno il segretario generale.

Allo stesso modo, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha parlato di "un'ottima notizia" e sottolineato "l'esperienza e la leadership" di Stoltenberg.