Londra e Berlino hanno firmato un accordo per migliorare la collaborazione militare. I ministri della Difesa dei due Paesi si sono incontrati mercoledì nella capitale tedesca per discutere dell'aumento del coordinamento industriale e delle operazioni congiunte in merito alla guerra in Ucraina

Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha incontrato mercoledì l'omologo britannico John Healey, accolto a Berlino con gli onori militari. I due ministri hanno firmato una dichiarazione congiunta, impegnandosi a una più stretta collaborazione per potenziare le rispettive industrie della difesa, in particolare per migliorare lo "sviluppo, produzione e approvvigionamento di armi e munizioni", oltre a rafforzare la sicurezza europea e sostenere l'Ucraina nei suoi sforzi per respingere le forze russe. L'accordo è anche una risposta ai crescenti timori di una vittoria di Donald Trump alle prossime elezioni statunitensi a novembre. L'ex presidente degli Usa potrebbe diminuire significativamente il supporto del Paese all'Ucraina. Rafforzare la collaborazione militare per "colmare il divario di competenze in Europa" Finora nel progetto sono coinvolte Germania, Francia, Italia e Polonia, che hanno firmato una dichiarazione d'intenti in tal senso al vertice Nato di Washington. La visita di Healey a Berlino fa parte di un viaggio di due giorni che lo porterà anche in Francia, Polonia ed Estonia, dove visiterà le truppe di stanza nel Paese. "Vogliamo lavorare insieme per colmare il divario di competenze in Europa", ha dichiarato Pistorius. "Con Keir Starmer come primo ministro e un nuovo mandato elettorale, questo è un nuovo governo determinato a reimpostare le relazioni con l'Europa, non solo firmando pezzi di carta, ma nel modo in cui agiamo insieme, lavoriamo insieme e facciamo del Regno Unito l'alleato più affidabile della democrazia", ha affermato invece Healey.