L'Ucraina avanza lentamente nelle zone occupate dai russi

Di Euronews

Di giorno in giorno, le truppe ucraine sembrano conquistare piccoli villaggi. Ma ciò può costituire la base di una controffensiva più ampia

Lenti ma costanti progressi, nonostante le difficoltà nella battaglia contro le truppe russe. L'Ucraina manifesta ottimismo, annuniando la riconquista da parte dei propri soldati del villaggio di Makarivka, l'ultimo di una serie di piccoli centri ripresi dai soldati di Kiev. Secondo gli analisti, queste piccole conquiste potrebbero consentire all'Ucraina di costruire la base per una penetrazione più ampia verso il territorio controllato dai russi.

I residenti nella zona del fronte sempre più in difficoltà

Per i residenti che vivono ancora nelle zone del fronte, la recente intensificazione dei combattimenti ha portato però ulteriori difficoltà e paure. Nei centri abitati mancano elettricità e internet, e la popolazione si trova sempre più in una situazione di fragilità.

Nell'ultima settimana l'Ucraina ha intensificato gli attacchi da diverse direzioni, ma non sembra ancora aver lanciato in massa la controffensiva che sta preparando da mesi. Ci sono state, in effetti, anche evidenti battute d'arresto per Kiev.

La propaganda del Cremlino sfrutta i carri armati occidentali distrutti

Nel frattempo, il ministero della Difesa russo ha diffuso un video di quelle che sostiene essere truppe russe che respingono un assalto ucraino a Donetsk. Altrove, la recente distruzione di diversi carri armati e veicoli militari occidentali è stata sfruttata a scopo di propaganda dal Cremlino.