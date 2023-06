La scelta di Putin di bombardare ancora una volta la città natale di Volodymyr Zelensky, nella regione di Dnipropetrovsk, non è strategica, bensì "personale": per colpire direttamente gli affetti del presidente ucraino

Ancora una volta nel mirino Kryvyi Rih, la città natale del presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, nella regione di Dnipropetrovsk.

Durante la notte, la Russia ha lanciato un "massiccio attacco" - con sei missili, fanno sapere le autorità ucraine - sulle zone residenziali della città, causando la morte di almeno sei persone e il ferimento di altre 25.

"Ci sono morti e feriti", ha scritto su Telegram Serhiy Lisak, governatore della regione di Dnipropetrovsk.

Quel che resta del palazzo di cinque piani bombardato a Kryvyi Rih. (13.6.2023) AP/Dnipro Regional Administration

Gli attacchi aerei russi hanno colpito diversi palazzi, tra cui un edificio di cinque piani e un negozio di alimentari, ha dichiarato il sindaco di Kryvyi Rih, Oleksandr Vilkul, aggiungendo che“probabilmente ci sono almeno sette persone ancora sotto le macerie”.

La condanna dell'Onu

Dura la condanne delle Nazioni Unite per questo attacco russo sui civili.

"L'invasione della Russia ha, ancora una volta, causato vittime e portato sofferenze al popolo ucraino. Questa mattina, un attacco a Kryvyi Rih ha colpito un edificio residenziale, uccidendo e ferendo molti civili.

Il diritto umanitario internazionale è chiaro: i civili e le infrastrutture civili non sono un obiettivo!": ha scritto su Twitter la coordinatrice umanitaria delle Nazioni Unite in Ucraina, Denise Brown.

"I terroristi non saranno mai perdonati"

Anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nato a Kryvyi Rih, ha condannato l'attacco alla sua città natale.

Sa benissimo che questi attacchi su Kryvyi Rih sono da considerarsi non strategici dal punto di vista militare, ma un "affronto personale", una vera propria "sfida" che Vladimir Putin lancia nei suoi confronti.

Missili su tutta la Russia

Durante le prime ore di martedì, le sirene dei raid aerei hanno risuonato a tutto volume in tutta l'Ucraina.

Funzionari militari di Kiev hanno affermato che i sistemi di difesa aerea hanno distrutto tutti i missili russi che hanno preso di mira la capitale ucraina.

Il massimo comando militare ucraino ha affermato che 10 dei 14 missili da crociera lanciati dalla Russia sull'Ucraina sono stati distrutti, così come uno dei quattro droni di fabbricazione iraniana.

Il sindaco di Kharkiv ha affermato che i droni russi hanno colpito le infrastrutture civili, colpendo un magazzino e l'edificio di un'azienda di servizi pubblici.