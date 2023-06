Il dramma dei bambini ucraini

L'Unione Europea s'interroga sul come aiutarli

Come aiutare i bambini ucraini durante e dopo il conflitto? La presidenza svedese dell'UE ha tenuto una riunione per discutere della ricostruzione del Paese e cercare di dare un futuro a milioni di bambini... Stoccolma ha già firmato un accordo di cooperazione con il governo ucraino. Bruxelles ha già approvato alcuni pacchetti di aiuti.

Così Dubravka Šuica, della Commissione europea: "Un pacchetto del valore di 10 milioni di euro sosterrà l'Ucraina nella costruzione di una nuova strategia per il sistema di assistenza. Ciò include un progetto di rafforzamento delle capacità di gemellaggio per identificare e condividere le lezioni apprese dagli Stati membri che hanno già approfittato di questa assistenza".

La dichiarazione della Metsola sui bambini ucraini

Salute, aiuto psicologico, educazione, amore... sono tanti i bisogni dei bambini vittime della guerra. La maggior parte si trova ancora in territorio ucraino, ma più di 1,5 milioni, secondo Dubravka, hanno attraversato il confine con l'Unione europea. Altri sono stati portati in Russia, molti dei quali involontariamente. "Deportazioni" che la Giustizia Internazionale indaga come crimini di guerra.