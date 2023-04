Euronews World Di Cristiano Tassinari

Kiev incolpa Mosca della deportazione di oltre 16.000 bambini dai territori occupati. La Corte penale internazionale ha emesso un mandato di arresto per Putin e per la commissaria per i diritti dei bambini Maria Lvova-Belova per presunto trasferimento forzato di bambini: è un crimine di guerra

Guerra russo-ucraina