La Russia ha aperto un'inchiesta penale per "terrorismo" dopo l'attacco di droni su Mosca di questa mattina: lo riporta il Comitato investigativo russo, ripreso dall'agenzia Interfax

Mosca ha subito un raro attacco di droni il più massiccio mai sferrato fino ad ora, come risposta agli attacchi russi in Ucraina. Secondo il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, sono stati registrati solo lievi danni a diversi edifici dopo che tutti i servizi di emergenza sono stati attivati. Finora nessuno è rimasto ferito in modo grave".

Le autorità russe parlano di un atto terroristico mentre il Ministero della Difesa afferma che le forze di difesa aerea hanno abbattuto otto droni. Per i moscoviti ora la questione si fa estremamente delicata.

“Certo, non è molto piacevole sentire che i droni da combattimento volano vicino a casa tua. Di fatto è una situazione molto difficile, Non vorrei che una persona si sentisse come mi sento io, ovvero impaurito dopo essere stato svegliato alla mattina presto per evacuare da casa”, dice un ragazzo.

C’è poi chi sostiene che “La guerra è guerra quindi bisogna valutare e capire con chi stai combattendo e perché, tutto qui” dice un uomo. “Cosa c'è da temere? Ciò che deve essere non può essere evitato. Qui dobbiamo capire una cosa, possiamo uscire in strada e morire perché veniamo investiti da un'auto. Non c'è bisogno di essere nervosi, non c'è bisogno di mettere più paura alle persone. Va tutto bene”.

Mosca indaga per terrorismo

Kiev ha, intanto, smentito ogni coinvolgimento nel raid su Mosca. Il rappresentante del comando dell'aeronautica ucraina Yuriy Ignat ha definito questo attacco "problemi interni della Russia", che saranno sempre più frequenti. "

Dmitry Peskov: non c'è una minaccia imminente alla popolazione di Mosca

Non c'è minaccia imminente per la popolazione di Mosca. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, alla luce dell'attacco di due droni alla capitale russa che ha provocato lievi danni ad alcuni edifici ma nessun ferito. "È chiaro che stiamo parlando della risposta del regime di Kiev ai nostri attacchi molto efficaci su uno dei centri decisionali. Questo attacco ha avuto luogo domenica", ha aggiunto.

All'inizio di maggio, due droni sono stati abbattuti sopra il Cremlino, sede del potere russo, in un attacco attribuito all'Ucraina.

Mosca e la sua regione, situata a più di 1.000 km dall'Ucraina, sono state finora prese di mira solo molto raramente da attacchi di droni, dall'inizio del conflitto, anche se questo tipo di attacco si è moltiplicato altrove in Russia.