Terzo e ultimo giorno di perlustrazioni nell'Algarve nella speranza di trovare tracce di Maddie McCann

Terzo e ultimo giorno di perlustrazioni in Portogallo, nell'Algarve nella speranza di trovare tracce di Maddie McCann. Si è conclusa l'operazione nel bacino idrico di Arade, un luogo frequentato dal principale sospettato, il tedesco Christian Brückner, per la scomparsa della bambina inglese di cui non si hanno più notizie dal 2007.

I sommozzatori della polizia portoghese si sono immersi questa mattina nel bacino idrico a circa 50 chilometri da dove la piccola scomparve. Il materiale raccolto sarà consegnato alle autorità tedesche per la perizia.

La Policia Judiciaria, il servizio investigativo criminale nazionale del Portogallo, ha spiegato che sta coordinando le ricerche in Algarve su richiesta della polizia tedesca e che alle indagini collaborano anche ufficiali britannici.

La perquisizione è stata richiesta dai pubblici ministeri in Germania perché il principale sospettato, il tedesco Christian Brueckner condannato per reati sessuali, ha trascorso del tempo nella zona del lago tra il 2000 e il 2017. Viveva vicino al resort Praia da Luz quando la famiglia McCann era in vacanza.

Nell'ambito delle indagini sul caso di Madeleine McCann sono attualmente in corso in Portogallo misure relative al processo penale'', si legge in una nota dell'ufficio del procuratore dello stato tedesco di Braunschweig. "Le misure sono in fase di attuazione da parte delle autorità portoghesi incaricate dell'applicazione della legge con il sostegno degli ufficiali dell'Ufficio federale di polizia criminale'' tedesca, prosegue il testo, concludendo che ''al momento non verranno rilasciate ulteriori informazioni sui retroscena".