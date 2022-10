Accusato di nuovi crimini l'uomo indiziato per la scomparsa di Maddie

Il tribunale di Brunswick in Germania ha accusato il principale indiziato per la sparizione di Maddie MacCann, Christian Bruckner, di altre 5 violenze sessuali: 3 casi di stupro aggravato e due casi di atti sessuali davanti a minore. Tutti avvenuti in Algarve, Portogallo, tra il 2000 e il 2017, a danni di donne maggiorenni e minorenni. Sempre in Algarve, a Praia da Luz, avvenne la sparizione della piccola Madeleine la bimba britannica scomparsa nel nulla il 3 maggio del 2007 a tre anni, mentre soggiornava in un villaggio vacanza con i suoi genitori.

L'uomo attualmente si trova in prigione in Germania per lo stupro di una turista americana in Portogallo. Per quanto riguarda il caso di Maddie MacCann è indiziato, anche perché secondo i tracciati telefonici si trovava vicino al luogo del delitto nei momenti in cui la piccola è sparita, ma non è mai stato incriminato: non ci sono prove sufficienti.

L'uomo è un pedofilo recividista, già trovato in possesso di materiale pedopornografico, ma nega di aver a che fare con la scomparsa di Maddie che i genitori sperano ancora di ritrovare viva.