Di Euronews

A poco più di un mese dall'inizio delle Olimpiadi di Parigi la Francia rafforzerà la sicurezza dei luoghi dove si svolgerà l'evento sportivo con forze armate straniere

PUBBLICITÀ

Esercitazioni congiunte tra le forze di polizia francese e spagnola in vista dei Giochi Olimpici 2024 in programma a Parigi dal 26 luglio all'11 agosto.

Le esercitazioni congiunte tra polizia spagnola e francese

Gli agenti hanno simulato un attacco terroristico con tanto di fuga e detenzione di ostaggi da un Paese a un altro. L'esercitazione è iniziata a Bayonne, in Francia, dove gli aggressori hanno organizzato un attacco prima di fuggire a San Sebastián, in Spagna. Oltreconfine hanno poi preso degli ostaggi, si legge in una dichiarazione della polizia nazionale spagnola che descrive in dettaglio l'esercitazione. Le unità di polizia hanno attivato protocolli per la gestione di incidenti come questo volti a migliorare le capacità di risposta in un evento come quello dei Giochi Olimpici quando la Francia accoglierà milioni tra atleti, turisti e spettatori.

Il governo francese impiega circa 20mila soldati e più di 40mila agenti di polizia, durante le Olimpiadi avrà anche il sostegno di circa 2mila provenienti da altri Paesi.