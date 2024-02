Il principale sospettato per la scomparsa di Maddie McCann, avvenuta in Portogallo nel 2007, è stato portato davanti ai giudici in Germania per rispondere a cinque accuse di violenza sessuale, non correlate al caso McCann. Christian Brueckner sta già scontando una pena di sette anni per strupro

L'uomo considerato il responsabile della scomparsa di Madeleine McCann, la bambina britannica sparita in Portogallo nel 2007, non risponderà alle domande degli inquirenti che indagano in Germania su altri cinque reati, non correlati al caso McCann. Nuove accuse per Brueckner non relative al caso McCann Christian Brueckner, tedesco di 47 anni, deve rispondere di tre accuse di stupro e due di abuso sessuale su minori nel processo presso il tribunale di Braunschweig, nel nord della Germania. Si presume che abbia commesso i reati in Portogallo tra il 2000 e il 2017. "L'imputato si sta avvalendo del diritto di rimanere in silenzio", ha dichiarato l'avvocato difensore Friedrich Fülscher al tribunale di Braunschweig, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa tedesca Dpa. Fülscher ha aggiunto che si aspetta che il suo cliente venga assolto. Nel sistema giuridico tedesco non esistono appelli formali e gli imputati non sono obbligati a rispondere alle accuse. Il principale sospettato nella scomparsa di Maddie McCann Brueckner è considerato il principale responsabile nel caso McCann. Ha trascorso molti anni in Portogallo, in particolare nella località di Praia da Luz all'epoca della scomparsa di Madeleine. Ha negato qualsiasi coinvolgimento nel caso. Attualmente sta scontando una condanna a sette anni di carcere in Germania per uno stupro commesso in Portogallo nel 2005, ai danni di una signora di 72 anni. Giudice rimosso dal caso Il processo si è aperto una settimana fa, ma è stato rapidamente aggiornato il primo giorno dopo che Fülscher ha presentato un ricorso contro un giudice laico del collegio giudicante, che avrebbe diffuso sui social media un appello a uccidere l'ex presidente brasiliano Jair Bolsonaro. I pubblici ministeri si sono uniti al ricorso. La donna è stata rimossa dal caso e ora deve affrontare un'indagine per il sospetto di aver lanciato un appello pubblico a commettere crimini.