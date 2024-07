La polizia ha fatto irruzione in vari appartamenti della città nel sud della Spagna sequestrando decine di migliaia di euro in contanti e oltre un chilo di cocaina

La polizia spagnola ha smantellato un'organizzazione criminale che costringeva centinaia di donne latinoamericane a prostituirsi a Malaga.

Le donne, attirate con la promessa di un lavoro in un salone di bellezza, venivano tenute in appartamenti e forzate a ricevere clienti senza alcun tipo di protezione, 24 ore su 24 e per sette giorni alla settimana.

L'organizzazione ha sfruttato oltre 500 donne, guadagnando più di 1,5 milioni di euro all'anno. La polizia ha liberato 11 vittime, arrestato 25 persone per tratta di esseri umani e confiscato quasi 150mila euro in contanti e 1,2 chili di cocaina.

Malaga tollera la prostituzione in zone della città ma non per le strade, caso in cui sono previste multe e sempre più frequenti secondo la stampa locale.

Le forze dell'ordine hanno liberato altre 29 donne da una rete criminale simile nella provincia di Malaga lo scorso marzo.