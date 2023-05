Grecia alle urne, rischio ingovernabilità

Di Euronews

Gli ultimi sondaggi attribuiscono il 35-38% dei voti a Nea Dimokratia, con uno stacco di 5-7 punti sul suo principale rivale, Syriza.

La Grecia va al voto, con la paura dell'ingovernabilità. Secondo i sondaggi, nessun partito potrebbe conquistare una maggioranza solida.

Il partito conservatore Nea Demokratia è in testa, ma secondo i sondaggi non avrebbe un margine sufficiente per governare da solo. A sinistra, Syriza dell'ex premier Alexis Tsipras cerca una coalizione con i socialdemocratici.

Dopo anni di forte crisi, la situazione economica in Grecia sembra migliorare. La disoccupazione è in calo, e il Paese è tornato a crescere, grazie al ritorno degli investimenti e del turismo. Ma l'inflazione e la scarsa qualità dei servizi offerti dallo Stato continuano a preoccupare la popolazione.