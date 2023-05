Diritti d'autore Thanassis Stavrakis/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Il comizio di Alexis Tsipras ad Atene. (18.5.2023)

Di Euronews Grecia - Edizione italiana: Cristiano Tassinari

Sei punti di vantaggio, secondo i sondaggi, per il primo ministro Kyriákos Mitsotákis, alla vigilia dell'ultimo giorno di campagna elettorale in Grecia, per le elezioni di domenica. Ma il leader dell'opposizione, Aléxis Tsipras, non demorde e chiede ai greci una nuova possibilità di governare

La Grecia ad un bivio, in vista delle elezioni di domenica 21 maggio. Ultimo giorno di campagna elettorale. Giovedì sera, a Salonicco, il primo ministro greco Kyriákos Mitsotákisha tenuto il suo penultimo discorso prima del voto. "La posta in gioco delle elezioni è la stabilità del governo del paese", ha dichiarato Mitsotákis, attaccando il partito di sinistra Syriza per il piano sociale molto costoso che propone e che potrebbe causare turbolenze nell'economia greca. Kyriákos Mitsotákis, dal palco di Salonicco:

"Oggi Tsipras vuole tagliare di nuovo 83 miliardi e chiede "Giustizia ovunque". Ovunque, tranne che accanto a lui, dove si trova il condannato dal Tribunale speciale, Nikos Pappas.

La domanda per le elezioni di domenica è ora davanti a noi: vogliamo stabilità o avventure sconosciute?" "Preferite un governo di Nuova Democrazia e il primo ministro Mitsotákis o un governo Syriza e il primo ministro Tsipras?

La scelta ora è nelle vostre mani". Kyriákos Mitsotákis 54 anni, Primo ministro Grecia, dal luglio 2019 Kyriákos Mitsotákis sembra sicuro di sè. (Salonicco, 18.5.2023) Screenshot AP Video Aléxis Tsipras, leader dell'opposizione e del partito Syriza, premier per quattro anni ai tempi della peggior crisi greca, dal 2015 al 2019, ha parlato ad Atene, in Piazza Syntagma, e ha invitato i cittadini a votare per il suo partito, in modo da fermare - come ha detto - l'incubo del governo-Mitsotákis. Tsipras è convinto che da lunedi in Grecia ci sarà un governo progressista e tutti i partiti di centrosinistra sono invitati a farne parte. "Chiediamo con onestà e cuore aperto al popolo greco non una seconda possibilità di governare, ma la prima possibilità di governare con il nostro programma, come vogliamo e senza obblighi.

Senza memorandum, senza Troika, senza Schauble e senza tutti quelli che ci hanno imposto le loro regole". Aléxis Tsipras 48 anni, Presidente Syriza Continua Tsipras, dal cuore di Atene: "Questo è ciò che significa votare per Syriza e cambiare: significa aumenti salariali, prezzi in calo, ripianare tutti i debiti e uno stato sociale giusto, efficace e potente, che starà dalla parte dei cittadini. Questo è ciò che significa votate Syriza". Tsipras durante il comizio di Atene. (18.5.2023) Thanassis Stavrakis/Copyright 2023 The AP. All rights reserved. Secondo i sondaggi, il partito di Mitsotákis, Nuova Democrazia, è in vantaggio di sei punti sul partito di Tsipras, Syriza.