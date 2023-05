Di Euronews

Il team di Euronews Serbia è andato nei luoghi devastati dal terremoto dello scorso 6 febbraio per capire come la tragedia potrebbe influenzare il risultato delle votazioni

Domenica 14 maggio si terranno le elezioni politiche in Turchia, a poco più di tre mesi dal devastante terremoto che ha colpito il sud del Paese. Il team di Euronews Serbia è andato nei luoghi distrutti dal sisma, in particolare ad Antakya, per verificare com'è cambiata la vita dei suoi abitanti e se il terremoto possa influenzare i risultati delle elezioni in quella che, tradizionalmente, è una roccaforte dell'attuale presidente Recep Tayyip Erdoğan.

"Antakya era un posto bellissimo", hanno detto tanti abitanti della città, la più colpita dal terremoto del 6 febbraio. Il 90% della popolazione si è trasferito nelle città vicine. Ora tra le macerie e i resti degli edifici, chi è rimasto sta cercando di rimettersi in piedi e tornare a una vita normale. Molti vivono nelle tendopoli o in container abitativi forniti dallo Stato. Alcuni hanno comprato le tende da soli e vivono fuori dai campi statali.

Qui, anche le sedi locali dei partiti sono state spostate nei container. Altri verranno messi a disposizione per allestire le urne, a meno che non ci sia una scuola vicina agli elettori che non sia eccessivamente danneggiata.

"Sopravviviamo come possiamo, il governo ci aiuta, ma non è abbastanza. Non sono in una tendopoli, vivo nel mio furgone e sto aspettando un container", dice Mehmet, proprietario di un bazar nel centro della città, che sta cercando di rilanciare. Dice di non essere interessato alle elezioni.

Emina invece gestisce un cafè. È stata fortunata, perché la sua casa, nella parte vecchia della città, è stata danneggiata in misura minore. Sulle elezioni non ha alcun dilemma. "Il voto è un mio diritto, lo userò. Le persone che governano il Paese stanno facendo un ottimo lavoro. Perché dovrei votare per altri? Voterò perErdoğan", dice.

Il calzolaio Ibrahim la pensa allo stesso modo. La sua casa è stata demolita e ora vive con i suoi parenti. Domenica andrà a votare: "Voglio solo il meglio, e voterò per chiunque guidi il Paese", dice.

Sadet Guven è tornata da un'altra città dove si era rifugiata solo per votare, ma la pensa diversamente da Emina. "Se non fosse stato per il mio amico, non sarei potuto uscire. Sono stato in pigiama per 4 giorni, i miei parenti ci hanno mandato del cibo da Adana. Voglio solo una casa, o un container. Che sia colpa del governo o meno, è chiaro che non ci hanno aiutato. La gente è senza casa. Nessuno ci chiede nulla. Voterò per Kiliçdaroglu, diamogli una possibilità".

Chi passa le giornate ad aiutare le persone terremotate nota che il divario tra filo-governativi e oppositori si sta allargando. "Questa è la città più danneggiata dal terremoto di febbraio. E, secondo le nostre ricerche, le scelte sbagliate del governo nel gestire l'emergenza influenzeranno il voto. Per 21 anni di governo dell'Akp, la gente è stata divisa. Ora, a ridosso delle elezioni, è ancora peggio", spiega l'operatore umanitario di Ihd Mursel Četin.

È proprio per questo che i messaggi politici sono diversi dal solito.Il partito al governo promette case entro un anno a prestito molto agevolato. L'opposizione, invece, propone che siano gratuite.