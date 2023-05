Di euronews

Il politico, minacciato di essere messo alla gogna con un video hard, afferma che tale video è inesistente e si ritira aumentando le possibilità di vittoria del principale partito d'opposizione

Muharrem Ince, uno dei quattro contendenti alle elezioni presidenziali turche di domenica, si è ritirato oggi dalla corsa, una mossa che potrebbe aumentare le possibilità del leader dell'opposizione Kemal Kiliçdaroglu di sconfiggere l'attuale capo di Stato, l'islamista Recep Tayyip Erdogan.

Il ritiro di Ince arriva dopo che è emerso che sarebbe stato vittima di un tentativo di ricatto con un **video hard.**I sondaggi più favorevoli davano a Ince un massimo del 6% dei voti ad aprile, sostegno che è sceso a circa il 2% nelle ultime settimane.

Gli analisti stimano che la candidatura di Ince, che nel 2018 era candidato per il partito socialdemocratico CHP, abbia sottratto consensi soprattutto a Kiliçdaroglu, che i sondaggi danno vincente questa domenica ma con il rischio che non raggiunga la maggioranza assoluta che eviterebbe il ballottaggio due settimane dopo. Ince ha negato oggi in conferenza stampa l'esistenza del presunto video hard e ha smentito anche le voci secondo cui Erdogan lo avrebbe pagato per partecipare alle elezioni e indebolire l'opposizione. (EFE)