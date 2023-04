Di Euronews

Ankara si affida a Mosca per sviluppare l'energia nucleare in una cooperazione sempre più stretta e a lungo termine. L'intervista a Indra Overland, capo del gruppo di ricerca sul clima e l'energia dell'Istituto norvegese per gli affari internazionali

Il 27 aprile il presidente turco Recep Tayyip Erdogan e il suo omologo russo, Vladimir Putin, hanno partecipato in collegamento video all'inaugurazione della centrale nucleare di Akkuyu, in fase di costruzione nel sud della Turchia. La centrale è finanziata e costruita da una filiale della società energetica statale russa Rosatom.

La Turchia non è l'unico Paese che subisce l'influenza russa sull'energia nucleare. Mosca sta diffondendo il suo know-how nucleare in tutto il mondo. E per i Paesi che hanno bisogno di diversificare il loro approvvigionamento energetico, la cooperazione con la Russia è una prospettiva interessante.Euronews ha intervistato in merito Indra Overland, a capo del gruppo di ricerca sul clima e l'energia dell'Istituto norvegese per gli affari internazionali.

Professore, perché la Turchia si iscrive a un progetto energetico che estenderà la sua dipendenza dalla Russia in termini di risorse energetiche, dal momento che la Russia fornisce tutto l'equipaggiamento e la formazione? È meglio della dipendenza dal gas?

Penso, in primo luogo, che questo si rifletta sul fatto che la Turchia assuma una posizione molto neutrale tra la Russia e l'Occidente, tra la Russia e l'Ucraina, nonostante sia un paese della Nato, e forse sorprendentemente per alcuni. E in secondo luogo dimostra come l'energia nucleare sia attraente non solo per la Turchia, ma anche per altre potenze medie simili come mezzo per diversificare gli approvvigionamenti energetici e come mezzo per acquisire nuove tecnologie e know-how. Ma, naturalmente, con tutto il gas proveniente dalla Russia e ora anche con la dipendenza nucleare, la Turchia diventerà sempre più dipendente e legata alla Russia.

Cosa ci guadagna la Russia a spendere una grande quantità di fondi per investire in progetti così costosi in tutto il mondo in questo momento?

Il settore nucleare, Rosatom - la società nucleare statale russa - e le sue società figlie, è una grande fonte di reddito per la Russia. E lo sarà anche in futuro, se sarà in grado di avanzare. Con il lavoro fatto finora , offre canali per creare dipendenza, creando forti legami a molti livelli diversi tra la Russia e molti Paesi in tutto il mondo.

Quanto la Russia può continuare a portare avanti la sua strategia nucleare in maniera efficiente? Esercitare soft power pur essendo pesantemente sanzionata?

Questa è la grande domanda. Evidentemente tutti i paesi occidentali, compresi anche alleati come il Giappone e la Corea del Sud, saranno sempre più riluttanti a cooperare con la Russia soprattutto in un settore così delicato come quello dell'energia nucleare. Ma la grande domanda è cosa faranno i Paesi in via di sviluppo nel mondo. E altre potenze emergenti, e penso che per il momento questo sia uno scenario abbastanza aperto.

C'è una sorta di competizione tra Cina e Russia?

C'è una certa concorrenza tra Russia e Cina. Finora, la Cina ha svolto un ruolo molto piccolo nel settore nucleare internazionale, dove la Russia ha dominato sulla Cina, sulla Francia, sugli Stati Uniti, controllando circa la metà del mercato nucleare internazionale totale. Ma abbiamo visto quanto velocemente la Cina è in grado di entrare in nuovi settori ad alta tecnologia. E al momento la Russia è molto indebolita e penso che la Cina sarà in grado di fare quello che vuole, anche perché la Russia ora ne è molto dipendente.

Quanto è ben sviluppata la tecnologia della Russia confrontandola, per esempio, con quella degli Stati Uniti o la Francia? E perché la Francia e gli Usa ora sono in ritardo? Circa il 60% di tutte le nuove capacità nucleari nel mondo sono sviluppate dalla Russia.

La tecnologia nucleare è un'area in cui la Russia ha sempre avuto una posizione molto forte e ha avuto tecnologie relativamente avanzate rispetto a molte altre aree tecnologiche in cui forse la Russia non è stata forte. C'è da dire che forse alcune percezioni dentro e fuori la Russia sono state un po' gonfiate. Ma l'energia nucleare è sicuramente un settore in cui la Russia ha alcuni vantaggi.

È stata anche in grado di offrire una sorta di "one stop shop and offer" a molti Paesi dove offre tutti i livelli di cooperazione, dalla formazione del personale, alla progettazione, alla costruzione dell'impianto, alla fornitura di carburante, alla cura delle scorie e così via. Quindi questo è stato molto attraente per molti Paesi. E la Russia è stata anche disposta a lavorare con Paesi con cui molti Paesi occidentali non sono disposti a lavorare, e ci sono state anche accuse di corruzione su larga scala in alcuni accordi nucleari russi, che potrebbe essere un fattore ulteriore sia sul lato dell'acquirente che sul lato russo. Potenzialmente.

La scienza si sta sviluppando molto velocemente. La Russia rischia di perdere alcune delle sue capacità a causa delle sanzioni e dell'isolamento?

C'è questo rischio in molte aree della tecnologia. Ma penso che in termini di tecnologia nucleare la Russia ha una posizione così forte da rendere meno rischioso e imminente questo scenario. E vediamo, sia con le sanzioni successive all'annessione della Crimea nel 2014 sia ora, che la Russia è abbastanza brava a muoversi e adattarsi alle sanzioni. Spesso gli attori occidentali sopravvalutano l'impatto delle sanzioni e non sono abbastanza attivi nel potenziare e indurire le sanzioni per fermare davvero la Russia. Quindi, al momento, se l'Occidente non adotta sanzioni più severe, più efficaci, anche contro gli attori secondari, contro i Paesi che hanno a che fare con la Russia, non è chiaro quanto funzioneranno queste sanzioni. Quindi se l'Occidente vuole fermare la Russia, probabilmente ha bisogno di sanzioni più severe.

La Russia è il più grande esportatore mondiale di energia. È il primo o il secondo esportatore mondiale di petrolio, in competizione con l'Arabia Saudita. È il più grande esportatore mondiale di gas. È uno dei maggiori esportatori mondiali di carbone ed esporta anche combustibile nucleare. Ma la maggior parte di queste esportazioni sono combustibili fossili, quindi potrebbero non avere tanto valore in futuro. E il nucleare potrebbe essere la carta vincente della Russia, o carta jolly in un mondo sulla via della decarbonizzazione. Dipende se lo si guarda da una prospettiva francese, dove il nucleare ha un futuro nella decarbonizzazione, o dalla prospettiva tedesca, dove il nucleare non fa parte della soluzione. Ma almeno nella prospettiva francese, la Russia potrebbe avere un ruolo. Che, almeno in una certa misura, sta compromettendo con la sua invasione dell'Ucraina.

In base all'accordo, la Turchia è tenuta ad acquistare carburante per l'impianto dalla Russia?

Sì, per cinque anni. In parte è anche perché la centrale è progettata dai russi. In base al progetto le centrali nucleari possono richiedere un combustibile leggermente diverso. Ma si può passare a un'altra fonte molto facilmente. L'Ucraina, negli ultimi 15 o 20 anni, è passata dalla dipendenza totale dal combustile nucleare russo a quello fornito dagli Stati Uniti. Quindi l'esempio ucraino mostra che è possibile, ma che ci vuole del tempo.

**Così hanno firmato un accordo sull'energia nucleare. Significa che la Turchia guarda a una cooperazione con la Russia veramente a lungo termine.

**

La Turchia a volte invia segnali positivi verso l'Ucraina. È felice di fornire droni militari Bayraktar a Kiev e così ottenere anche un sacco di pubblicità per i suoi droni, come possibile futura industria turca. Ma, allo stesso tempo, la Turchia è molto vicina alla Russia, il che è molto sorprendente per un Paese della Nato. E soprattutto la cooperazione in un settore così delicato come l'energia nucleare e la costruzione di tali dipendenze a lungo termine nel settore dimostra che le autorità turche hanno grande fiducia nella Russia.

Cosa rappresenta questo affare per la Turchia? Quali sono i grandi benefici?

La Turchia ha una grande popolazione. Ha avuto un'economia in rapida crescita - ora ci sono alcune preoccupazioni circa la valuta e l'inflazione. Ma è anche un Paese relativamente povero di energia e dipendente dalle importazioni. Quindi per la Turchia l'energia nucleare rappresenta la diversificazione delle forniture energetiche. Rappresenta una base stabile e anche l'opportunità di sviluppare le competenza tecnologiche della Turchia in materia di energia nucleare, che potrebbe essere ulteriormente sviluppata in futuro in modi diversi. E questo è ciò che è attraente per molti Paesi come l'Egitto o il Sud Africa. Direi che la cooperazione nucleare tra Turchia e Russia è forse l'esempio più forte di quanto la Turchia abbia effettivamente fiducia nella Russia e sia disposta a legarsi alla Russia.