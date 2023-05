Paraguay: Santiago Peña eletto presidente

Di Euronews

Il candidato del Partito Colorado ha sconfitto il suo avversario Efraín Alegre. I conservatori mantengono il potere da decenni

Santiago Peña sarà il nuovo presidente del Paraguay. L'economista 44enne è esponente del conservatore Partito Colorado,al potere nel paese sudamericano da otto decenni. Con il 43 per cento dei voti ha sconfitto il candidato dell'opposizione Efraín Alegre, che non ha superato il 27,5 per cento. Entrerà in carica il 15 agosto per un periodo di cinque anni, prendendo il posto di Mario Abdo Benítez.

“Oggi non celebriamo un trionfo personale, ma la vittoria di un popolo che con il proprio voto ha scelto la via della pace sociale, del dialogo, della fraternità e della riconciliazione nazionale”, ha commento il presidente eletto.

Il presidente del Brasile Lula da Silva, vicino del Paraguay e maggiore potenza economica dell'America Latina, si è già congratulato con Peña e ha garantito di collaborare con il nuovo presidente per rafforzare le relazioni tra i due paesi. Quanto al candidato sconfitto, che rappresenta una coalizione di partiti di tutti gli schieramenti politici, ha promesso di non arrendersi e di continuare la lotta contro il predominio del Partito Colorado.

LEGGI ANCHE: