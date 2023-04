Esplode l'inflazione in Argentina e l'aeroporto di Buenos Aires diventa un bivacco

L'aeroporto di Buenos Aires, in Argentina, è praticamente diventato un rifugio per senzatetto. Ogni notte decine di persone lo raggiungono per trascorrere alcune ore al riparo. Una volta che i passeggeri iniziano ad arrivare, qualcuno si sposta alla mensa dei poveri. Altri restano nei paraggi per elemosinare qualche spicciolo ai semafori. Qualcuno rimane seduto, confondendosi con i viaggiatori.

L'aeroporto di Buenos Aires, in Argentina, è praticamente diventato un rifugio per senzatetto. Ogni notte decine di persone lo raggiungono per trascorrere alcune ore al riparo. Una volta che i passeggeri iniziano ad arrivare, qualcuno si sposta alla mensa dei poveri. Altri restano nei paraggi per elemosinare qualche spicciolo ai semafori. Qualcuno rimane seduto, confondendosi con i viaggiatori. È un riflesso evidente della povertà in un Paese con uno dei tassi di inflazione più alti al mondo. Dove sempre più persone faticano ad arrivare a fine mese. "Se pago l'affitto, non mangio. E se pago il cibo, finisco in strada", ha spiegato al Washington Post Roxana, che vive all'aeroporto con il marito Gustavo da due anni. A febbraio l aumento dei prezzi ha raggiunto un tasso annuo del 102,5%. Sebbene l'Argentina sia abituata da anni a un'inflazione a due cifre, questa è la prima volta dal 1991 che l'aumento annuale dei prezzi al consumo ha raggiunto la tripla cifra.