Lavrov in Venezuela, visita nei paesi alleati del Sud America

Di Euronews

Guerra in Ucraina, ovviamente al centro anche del viaggio in America Latina intrapreso dall'esponente del governo russo. Il ministro degli Esteri Sergey Lavrov è a Caracas, la capitale Venezuelana, per la seconda tappa di una missione iniziata lunedì 17 aprile**.**

Subito pronto a parlare di unità: "In difesa del diritto dei popoli di determinare il proprio futuro e il proprio destino. Senza interferenze esterne, senza imposizioni e ricatti. E senza, ovviamente, tentativi di influenzarli attraverso misure restrittive illegali e unilaterali che ora vengono praticate dall'Occidente", ha detto. Previste riunioni con lo staff e con il presidente Nicolas Maduro. In una conferenza con il suo omologo venezuelano Yvan Gil ha ribadito che occorre proteggere questo diritto alla autodeterminazione, perché "non venga soprresso quando fa comodo all'occidente".

In precenza il ministro degli esteri russo aveva visitato il Brasile, marcando sempre le distanze dagli Stati Uniti. Prossime tappe**: Nicaragua e Cuba.**