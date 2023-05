Di Euronews

L'Occidente si sta disamorando del brasiliano Lula dopo i suoi controversi commenti sulla guerra in Ucraina? Euronews lo ha chiesto ad alcuni analisti politici

L'Occidente si sta disamorando del brasiliano Lula dopo i suoi controversi commenti sulla guerra in Ucraina? Euronews lo ha chiesto ad alcuni analisti politici.

Quando a ottobre il Brasile ha eletto Luiz Inácio Lula da Silva come presidente per la seconda volta, gran parte dell'Occidente ha accolto con sollievo il suo ritorno alla guida del Paese e ha sperato che questo avrebbe posto fine al periodo di populismo inaugurato dal suo predecessore Jair Bolsonaro.

Ma negli ultimi sei mesi Lula ha fatto parlare di sé sulla scena internazionale, in particolare per i suoi commenti sulla guerra in Ucraina. La politica estera di Lula potrebbe quindi metterlo in contrasto con l'Europa, a pochi mesi dal suo insediamento?

"Lula ha vinto le elezioni l'anno scorso e la maggior parte delle persone ha festeggiato la sua vittoria - ha dichiarato a Euronews Christopher Sabatini, ricercatore senior per l'America Latina presso Chatham House -. Da allora la percezione internazionale è cambiata soprattutto perché Lula si sta impegnando in una campagna internazionale molto aggressiva, basata su una visione del mondo di vecchia data. E questa visione è principalmente quella di cercare di creare un mondo multipolare e di far sì che il Brasile serva da portavoce, da voce per il Sud globale, che include in molti modi la Cina e la Russia".

I commenti controversi di Lula

Lula ha suscitato polemiche in Occidente dopo aver suggerito che gli alleati dell'Ucraina stiano prolungando la guerra perché forniscono armi e sostegno a Kyiv. "Gli Stati Uniti devono smettere di incoraggiare la guerra e iniziare a parlare di pace - ha detto Lula ai giornalisti durante un recente viaggio in Cina -. L'Unione europea deve iniziare a parlare di pace in modo da convincere Putin e Zelenskyy che la pace è nell'interesse di tutti e che la guerra è interessante solo per loro due".

La Casa Bianca ha immediatamente ribattuto, affermando che Lula stava "ripetendo a pappagallo la propaganda russa e cinese, senza guardare ai fatti". Il presidente del Brasile ha condannato la violazione dell'integrità territoriale dell'Ucraina e ha continuato a chiedere negoziati di pace.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden con il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva alla Casa Bianca Jonathan Ernst/AP

Non è stata la prima volta che Lula ha sfidato il consenso in politica estera dei suoi alleati occidentali. A gennaio ha dichiarato che la colpa dell'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia è sia di Kiev che di Mosca. Si è inoltre rifiutato di firmare una dichiarazione delle Nazioni unite che critica le violazioni dei diritti umani in Nicaragua, ha permesso a due navi da guerra iraniane di attraccare nel territorio del suo Paese e non ha inviato armi all'Ucraina.

La scorsa settimana ha anche invitato i Paesi Brics - Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica - a sostituire il dollaro con un'altra valuta per il commercio internazionale. Queste mosse, secondo Sabatini, potrebbero costringere l'Occidente a rivalutare la posizione del Brasile: "A molte persone in Europa occidentale e negli Stati Uniti, che prima pensavano che l'impegno di Lula a favore del Sud fosse piuttosto neutrale dal punto di vista dei valori, ora sembra che possa effettivamente minare alcuni dei valori chiave del Nord".

Il Brasile può influenzare la guerra in Ucraina?

Dopo i commenti iniziali di Lula e i suoi appelli per dei negoziati di pace, Kiev ha invitato il presidente brasiliano a recarsi in Ucraina per "comprendere le vere cause e l'essenza dell'aggressione russa". Oleg Nikolenko, portavoce del ministero degli Esteri ucraino, ha anche affermato che i commenti di Lula mettono "la vittima e l'aggressore sullo stesso piano".

Questa risposta, secondo Fredrik Erixon, direttore del Centro europeo di economia politica internazionale, è uno dei motivi per cui Brasilia non ha molta influenza nella guerra in Ucraina, nonostante gli sforzi di Lula per avviare colloqui di pace.

Dimostranti con striscioni contro la visita del ministro degli Esteri russo Lavrov a Brasilia, 17 aprile 2023 Eraldo Peres/Ap

"Penso che sia perfettamente ovvio per l'Europa che l'Ucraina non ci crede - ha detto Erixon -. E l'Ucraina non crede che Lula sarà un mediatore onesto in grado di stabilire una sorta di accordo che possa aiutare a guidare le parti verso la pace. Sarà l'Ucraina a negoziare la pace".

Sabatini ha anche messo in dubbio che il Brasile abbia l'influenza necessaria per incoraggiare i colloqui di pace. "Sul piano della politica estera il Brasile crede molto nell'importanza del dialogo e nella possibilità di fungere da mediatore negoziale. Ma in termini di potenza grezza non ha davvero molto".

Un grande accordo commerciale in cantiere

Ma non ci sono solo cattive notizie per le relazioni del Brasile con l'Occidente. L'Unione Europea sta defininendo gli ultimi dettagli del suo accordo commerciale Mercosur con il Brasile e i suoi vicini, Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay.

Se firmato, l'accordo garantirebbe ai produttori agricoli del blocco commerciale sudamericano un migliore accesso all'Unione europea e in cambio offrirebbe ai produttori dell'Ue maggiori opportunità di esportazione. Dopo la Cina, l'Unione europea è il principale partner commerciale del Mercosur.

Secondo Erixon l'accordo commerciale con il Mercosur è anche uno dei motivi per cui è improbabile "che l'Europa stia cercando di elaborare una risposta particolare alla politica estera di Lula". I negoziati iniziali per l'accordo sono iniziati 23 anni fa, ma si sono arenati a causa delle preoccupazioni - che sia l'Ue che Lula hanno preso provvedimenti per alleviare - sulla sopravvivenza della foresta amazzonica.

"L'Europa vuole davvero arrivare a un punto in cui possa finalizzare sia un accordo commerciale che una sorta di più ampio accordo di partenariato economico con il Mercosur", ha detto Erixon. E attualmente è nella posizione di poterlo portare a termine. Questo perché la Svezia detiene la presidenza di turno del Consiglio d'Europa e, secondo Erixon, "la Svezia tende ad essere favorevole a maggiori scambi commerciali. E la Svezia sarà seguita dalla Spagna, che ha spinto molto per la finalizzazione di questo accordo perché, per motivi geografici e culturali, ritiene che si tratti di un accordo importante e che possa trarne beneficio. Quindi le stelle erano allineate, almeno da parte europea, per risolvere i problemi che rimanevano in questo accordo commerciale".