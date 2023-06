Una strategia europea per l'America latina

Dopo anni di disinteresse, Bruxelles torna a guardare a Sud-Ovest. Anche se vari governi latinoamericani non aderiscono alla linea dell'Ue sulla guerra in Ucraina

Dopo anni di scarso interesse, l'Unione Europea torna a guardare all'America Latina: la guerra in Ucraina e la crescente influenza della Cina sui Paesi di questa parte di mondo hanno costretto Bruxelles ad aprire gli occhi.

Guerra e materie prime

Gli Stati latinoamericani sono ora considerati partner affidabili, su cui può contare per l'importazione di materiali molto importanti. Nonostante alcuni di loro, come come Brasile o Colombia abbiano scelto una posizione decisamente neutrale sul conflitto, evitando di condannare apertamente la Russia.

"Ci sono naturalmente cose su cui non siamo d'accordo. Sulla guerra in Ucraina, alcuni Paesi hanno espresso punti di vista che non sempre coincidono", ha detto l'Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri Josep Borrell.

"Ma guardando le votazioni alle Nazioni Unite, si vede come in America Latina il rifiuto o la condanna dell'invasione russa dell'Ucraina siano stati maggiore che altrove".

La regione è ricca di materie prime cruciali per la transizione ecologica, come il litio, utilizzato nelle batterie. Ma ci sono anche numerosi prodotti agroalimentari, come la soia o la carne di manzo, al centro dell'accordo commerciale con i Paesi del Mercosur, che gli Stati dell'Unione devono ancora ratificare.

I rapporti commerciali, tuttavia, non sono l'unico aspetto di una relazione che in molti vorrebbero paritaria.

"Se l'interesse è esclusivamente commerciale, arriva sicuramente in ritardo. L'America Latina è interessata a un rapporto politico con l'Europa", spiega Ernesto Samper, ex presidente della Colombia.

"A noi interessa parlare di politica antidroga. Di come trattare risorse come il litio, che potrebbe essere cruciale nello sviluppo tecnologico. Questi temi ci interessano ma non possiamo fare un vertice per parlare solo di libero scambio, tra l'altro perché l'Europa è la regione più protezionista al mondo".

Momento centrale di questo confronto sarà un vertice tra Unione Europea e Paesi latinoamericani, che si terrà a Bruxelles a metà luglio a Bruxelles: il primo da otto anni.